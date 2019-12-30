Специи, которые должны быть в зимнем рационе - ФОТО

Куркума

Лучшая специя для холодного периода года: куркума является природным антибиотиком, поэтому она больше всего необходима нам в то время, когда риск подхватить простуду особенно велик. Она борется с воспалительными процессами, а также снимает болевые ощущения. Добавляйте ее в овощные блюда (и в любые другие по желанию), а корень заваривайте в качестве зимнего чая.

Имбирь

О том, как хорошо помогает горячий имбирный напиток при переохлаждении, не приходится даже рассказывать. Его противовоспалительный и бактерицидный эффект очевиден, но, помимо этого, имбирь очень хорошо влияет на пищеварительную систему, помогая бороться с тошнотой, расстройством желудка. Добавляйте его в смузи, тыквенный суп, десерты и боул с йогуртом.

Корица

Ее аромат положительно влияет на настроение, а в числе главных бонусов - способность корицы понижать уровень сахара, холестерина и триглицеридов. Также корица способна повысить концентрацию внимания и общий тонус организма, укрепить иммунитет и снять воспаления. При простуде попробуйте смешать ложку меда с щепоткой корицы в качестве натурального медикамента.

Кайенский перец

А в период, когда риск набрать лишний вес особенно велик, ввиду праздничных застолий и малоподвижного образа жизни зимой, кайенский перец - лучшее средство для улучшения метаболизма и быстрого сжигания жиров. Несмотря на его кажущуюся агрессивность, этот перец положительно влияет на желудок, заживляя слизистую и нормализуя пищеварение. Помимо традиционного использования во вторых блюдах, попробуйте горячий шоколад с кайенским перцем.

Какао

Не только главный ингредиент шоколада, но и полезнейшая специя. В какао-порошке высокое содержание флавоноидов-антиоксидантов, которые борются с негативным влиянием окружающей среды, отвечают за здоровье сердечно-сосудистой системы, а также положительно сказываются на состоянии кожи. А содержащийся в нем кофеин приводит в тонус. Добавляйте горькое какао как специю в утреннюю кашу, смузи и йогурт.

Вazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook