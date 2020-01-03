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Лучшие рецепты с мандарином - ФОТО

Если после празднования Нового года у вас еще остались мандарины, то самое время приготовить из них интересные блюда. Мы выбрали несколько интересных рецептов с мандаринами, которые разнообразят ваш рацион.

САЛАТ ИЗ МАНДАРИНОВ С ГРАНАТОМ

Ингредиенты:

  • Зеленый салат-микс или мелкий шпинат - пачка
  • Мандарин - 2 шт
  • Яблоко - 1 шт
  • Спелый гранат - ½ шт
  • Красный виноград - веточка

Для дрессинга:

  • Оливковое масло - 2 ст.л
  • Винный уксус - ½ ч.л
  • Апельсиновый или мандариновый сок - 2 ст.л

Способ приготовления:

1) Салат промыть и разложить по тарелкам. Мелко порезать на тонкие дольки яблоко, помыть виноград и разделить мандарин на дольки.

2) Смешать салат, сделать дрессинг и полить перед подачей. В самый последний момент посыпать салат гранатными зернами.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С МАНДАРИНАМИ И КОЗЬИМ СЫРОМ

Ингредиенты:

  • Отваренная свекла - 2 шт
  • Мандарин - 2 шт
  • Квашеная капуста - 50 г
  • Рассыпчатый козий сыр - 50 г
  • Петрушка для украшения

Способ приготовления:

1) Свеклу порезать на дольки, дольки мандаринов очистить от пленки, выложить на тарелку на подушку из квашеной капусты.

2) Сверху посыпать козий сыр. Салат можно украсить веточкой петрушки.

СУП ИЗ МАНДАРИНОВ С МЯТОЙ

Ингредиенты:

  • Куриный бульон - 375 мл
  • Луковица - 1 шт
  • Свежая мята - 1 веточка
  • Мандарин - 1 кг
  • Турмерик - щепотка
  • Соль и перец - щепочка
  • Простой йогурт - 500 г
  • Сливочное масло для жарки

Способ приготовления:

1) Мандарины очистить от кожуры и каждую дольку от пленки, обжарить дольки на медленном огне на сливочном масле вместе с тонко порезанным луком.

2) Когда мандарины и лук станут мягкими, переложить их в глубокую кастрюлю, влить бульон и 500 мл воды, довести до кипения. Убавить огонь, поперчить и посолить, добавить турмерик и йогурт, томить под крышкой 35 минут, периодически помешивая.

3) Подавать суп теплым с мелко порезанной мятой.

ВЛАЖНЫЙ МАНДАРИНОВЫЙ КЕКС

Ингредиенты:

  • Спрей для запекания или сливочное масло - 50 г
  • Мука - 625 г
  • Сахар - 400 г
  • Пекарский порошок - 1 ч.л
  • Сода - 1,5 ч.л
  • Соль - щепотка
  • Растительное масло - 250 мл
  • Сметана - пачка
  • Яйцо - 3 шт
  • Свежевыжатый мандариновый сок - 250 мл
  • Мандариновая цедра - 1 ст.л
  • Мандарин для украшения - 2 шт

Способ приготовления:

1) Духовку разогреть до 180 градусов. Смазать две круглые формы для пирога (20 см в диаметре) сливочным маслом или спреем для запекания.

2) Отжать мандариновый сок.

3) Смешать сухие ингредиенты - муку, сахар, пекарский порошок, соду и соль. С помощью миксера, установленного на медленный режим, замешать в тесто растительное масло, сметану, яйца, мандариновый сок и цедру.

4) Распределить тесто по двум формам, сверху посередине выложить дольки мандарина. Запекать 25 минут.

5) Дать остыть, украсить сахарной пудрой или помадой перед подачей на стол.

Еlle.ru

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