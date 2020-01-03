Лучшие рецепты с мандарином - ФОТО

Если после празднования Нового года у вас еще остались мандарины, то самое время приготовить из них интересные блюда. Мы выбрали несколько интересных рецептов с мандаринами, которые разнообразят ваш рацион.
САЛАТ ИЗ МАНДАРИНОВ С ГРАНАТОМ
Ингредиенты:
- Зеленый салат-микс или мелкий шпинат - пачка
- Мандарин - 2 шт
- Яблоко - 1 шт
- Спелый гранат - ½ шт
- Красный виноград - веточка
Для дрессинга:
- Оливковое масло - 2 ст.л
- Винный уксус - ½ ч.л
- Апельсиновый или мандариновый сок - 2 ст.л
Способ приготовления:
1) Салат промыть и разложить по тарелкам. Мелко порезать на тонкие дольки яблоко, помыть виноград и разделить мандарин на дольки.
2) Смешать салат, сделать дрессинг и полить перед подачей. В самый последний момент посыпать салат гранатными зернами.
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С МАНДАРИНАМИ И КОЗЬИМ СЫРОМ
Ингредиенты:
- Отваренная свекла - 2 шт
- Мандарин - 2 шт
- Квашеная капуста - 50 г
- Рассыпчатый козий сыр - 50 г
- Петрушка для украшения
Способ приготовления:
1) Свеклу порезать на дольки, дольки мандаринов очистить от пленки, выложить на тарелку на подушку из квашеной капусты.
2) Сверху посыпать козий сыр. Салат можно украсить веточкой петрушки.
СУП ИЗ МАНДАРИНОВ С МЯТОЙ
Ингредиенты:
- Куриный бульон - 375 мл
- Луковица - 1 шт
- Свежая мята - 1 веточка
- Мандарин - 1 кг
- Турмерик - щепотка
- Соль и перец - щепочка
- Простой йогурт - 500 г
- Сливочное масло для жарки
Способ приготовления:
1) Мандарины очистить от кожуры и каждую дольку от пленки, обжарить дольки на медленном огне на сливочном масле вместе с тонко порезанным луком.
2) Когда мандарины и лук станут мягкими, переложить их в глубокую кастрюлю, влить бульон и 500 мл воды, довести до кипения. Убавить огонь, поперчить и посолить, добавить турмерик и йогурт, томить под крышкой 35 минут, периодически помешивая.
3) Подавать суп теплым с мелко порезанной мятой.
ВЛАЖНЫЙ МАНДАРИНОВЫЙ КЕКС
Ингредиенты:
- Спрей для запекания или сливочное масло - 50 г
- Мука - 625 г
- Сахар - 400 г
- Пекарский порошок - 1 ч.л
- Сода - 1,5 ч.л
- Соль - щепотка
- Растительное масло - 250 мл
- Сметана - пачка
- Яйцо - 3 шт
- Свежевыжатый мандариновый сок - 250 мл
- Мандариновая цедра - 1 ст.л
- Мандарин для украшения - 2 шт
Способ приготовления:
1) Духовку разогреть до 180 градусов. Смазать две круглые формы для пирога (20 см в диаметре) сливочным маслом или спреем для запекания.
2) Отжать мандариновый сок.
3) Смешать сухие ингредиенты - муку, сахар, пекарский порошок, соду и соль. С помощью миксера, установленного на медленный режим, замешать в тесто растительное масло, сметану, яйца, мандариновый сок и цедру.
4) Распределить тесто по двум формам, сверху посередине выложить дольки мандарина. Запекать 25 минут.
5) Дать остыть, украсить сахарной пудрой или помадой перед подачей на стол.
Еlle.ru
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