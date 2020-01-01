Как восстановить организм после череды новогодних застолий?

Знать меру - золотое правило для тех, кто заботится о своем внешнем виде и самочувствии. Но если вы не устояли перед домашними лакомствами, что почти неизбежно во время новогодних каникул, и испытываете не только тяжесть, но и чувство вины, то следуйте четырем простым правилам, которые помогут вам быстро реабилитироваться.

1. Вода

Как бы банально это ни звучало, питьевой режим помогает держать тело в балансе. Алкоголь, даже если был один-единственный бокал шампанского, обезвоживает организм. Попробуйте отказаться хотя бы на день от кофе и сладких газированных напитков, заменив их большим количеством воды. Помните, в день нужно выпивать от 1,5 до 2 литров.

2. Зеленый чай

Зеленый чай содержит огромное количество антиоксидантов, которые помогут печени справиться с избыточным количеством игристого.

3. Витамин С

Витамин С - это антиоксидант, который защищает организм от свободных радикалов и токсинов, поэтому он идеально подходит в качестве помощника для восстановления. Чтобы узнать, какая доза вам необходима, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

​4. Фрукты и овощи

Вновь почувствовать легкость в теле поможет фруктово-овощной "детокс". Налегайте на зеленые овощи и свежие фрукты, которые зарядят вас энергией и хорошим настроением.

Вazaar.ru

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