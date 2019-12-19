Новогоднее меню - Рецепт холодной закуски от Или Мамедовой - ФОТО

Азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова радует своих подписчиков в Instagram вкусными рецептами для новогоднего стола.
Lady.Day.Az представляет рецепт рулета из блинчиков с копченым лососем, огурцом и творожным сыром, который послужит отличной холодной закуской в новогоднем меню.
Необходимые ингредиенты:
Для блинного теста (на 20 блинов):
- 500 мл молока
- 3 яйца
- 200 гр муки
- 2 -3 ст.л. сахарного песка
- 3 ст.л. растительного масла
- щепотка соли
Для начинки:
- 200 г копченого лосося
- 100 г творожного сыра
- 2 огурца
- Салат и укроп
Способ приготовления блинов:
1) Разбейте в миску яйца, всыпьте к ним сахар и соль. Перемешайте венчиком до однородности (не взбивайте).
2) Влейте к яичной смеси 200 мл молока, затем просейте туда муку и мешайте до получения теста, по консистенции схожим с густой сметаной.
3) Тонкой струйкой влейте оставшиеся 300 мл молока в смесь, перемешайте.
4) Постоянно помешивая венчиком, добавьте в жидкость растительное масло.
5) Затяните миску с блинным тестом пищевой бумагой, дайте ему настояться около 15-20 минут.
6) Разогрейте сковороду и смажьте ее тонким слоем растительного масла.
7) В центр сковороды вылейте полчерпака или черпак теста (в зависимости от диаметра сковороды) и быстро распределите тесто по всей поверхности тонким слоем, поворачивая сковороду в направлении влево-вправо, вверх-вниз.
8) Как только края блина начнут румяниться, аккуратно переверните блин и поджарьте его обратную сторону около 10-20 секунд
Готовые блины промажьте слоем творожного сыра, выложите листья салата, следом тонкие слайсы копченого лосося, огурца, посыпьте укропом, сверните в рулетики и дайте им пропитаться в холодильнике как минимум час, после чего нарежьте рулет на порционные кусочки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Н. Гасымова
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