Новогоднее меню - Рецепт холодной закуски от Или Мамедовой - ФОТО

Азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова радует своих подписчиков в Instagram вкусными рецептами для новогоднего стола.

Lady.Day.Az представляет рецепт рулета из блинчиков с копченым лососем, огурцом и творожным сыром, который послужит отличной холодной закуской в новогоднем меню.

Необходимые ингредиенты:

Для блинного теста (на 20 блинов):

500 мл молока

3 яйца

200 гр муки

2 -3 ст.л. сахарного песка

3 ст.л. растительного масла

щепотка соли

Для начинки:

200 г копченого лосося

100 г творожного сыра

2 огурца

Салат и укроп

Способ приготовления блинов:

1) Разбейте в миску яйца, всыпьте к ним сахар и соль. Перемешайте венчиком до однородности (не взбивайте).

2) Влейте к яичной смеси 200 мл молока, затем просейте туда муку и мешайте до получения теста, по консистенции схожим с густой сметаной.

3) Тонкой струйкой влейте оставшиеся 300 мл молока в смесь, перемешайте.

4) Постоянно помешивая венчиком, добавьте в жидкость растительное масло.

5) Затяните миску с блинным тестом пищевой бумагой, дайте ему настояться около 15-20 минут.

6) Разогрейте сковороду и смажьте ее тонким слоем растительного масла.

7) В центр сковороды вылейте полчерпака или черпак теста (в зависимости от диаметра сковороды) и быстро распределите тесто по всей поверхности тонким слоем, поворачивая сковороду в направлении влево-вправо, вверх-вниз.

8) Как только края блина начнут румяниться, аккуратно переверните блин и поджарьте его обратную сторону около 10-20 секунд

Готовые блины промажьте слоем творожного сыра, выложите листья салата, следом тонкие слайсы копченого лосося, огурца, посыпьте укропом, сверните в рулетики и дайте им пропитаться в холодильнике как минимум час, после чего нарежьте рулет на порционные кусочки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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