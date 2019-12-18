18 декабря 2019

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Что съесть на ужин, чтобы не поправиться?

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18 декабря 2019 10:00

Что съесть на ужин, чтобы не поправиться?

1. Крестоцветные овощи

Семейство крестоцветных включает в себя капусту белокочанную, китайскую, брюссельскую, цветную, брокколи, кольраби, редиску, репу, кейл. В них содержится большое количество витаминов группы B и клетчатки, которая позволяет чувствовать сытость на протяжении долгого времени. Сочетание белка, клетчатки и низкой энергетической ценности делает овощи крестоцветных идеальными продуктами для ужина, если вы следите за фигурой.

2. Рыба на пару

​Рыба богата белком и полезными жирными кислотами омега-3, которые обеспечивают и антиэйдж-действие. Лучший рыбный ужин - это запечь треску, филе форели, семгу или стейк тунца в духовке без жирных соусов и углеводных гарниров или приготовить на пару, чтобы сохранить максимум полезных свойств.

3. Белковый омлет

Белки - это строительный материал для мышц. В среднем ежедневно нужно употреблять 1,5−2 грамма белка на 1 кг вашего веса. Если недобираете во время завтрака и обеда, то восполните запас за ужином, приготовив воздушный белковый омлет. Подавайте с овощами - и от такого блюда вы никогда не будете чувствовать тяжести в желудке.

4. Куриная грудка

Любимое блюдо всех "фитоняшек" и бодибилдеров. Согласны, вид вареной куриной грудки не вызывает повышенного слюноотделения. Чтобы мясо получилось мягким, попробуйте запечь его в фольге с ароматными травами. Или приготовьте наваристый бульон. Фантазируйте!

5. Овощной бульон

Зима - время супов. Согревающие бульоны отлично насыщают и не перегружают желудок. Вегетарианцам придутся по вкусу бульоны на овощах или крем-суп из сезонных продуктов. Например, тыквы. Добавьте к нему щепотку имбиря - и изысканное блюдо готово.

Вazaar.ru

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