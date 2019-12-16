5 рецептов домашнего глинтвейна - ФОТО

Что может быть лучше в суровые морозы, чем бокал терпкого глинтвейна? Самое время наслаждаться любимым рождественским напитком. К тому же, он элементарно готовится в домашних условиях. Попробуем?
МЕДОВЫЙ ГЛИНТВЕЙН
Ингредиенты
- Яблоко - ½шт.
- Апельсин - ½шт.
- Бутылка красного сухого вина
- Мед - 4 столовых ложки
- Гвоздика - 12 бутончиков
- Корица - 1 палочка
- Душистый ямайский перец - 5 горошин
Приготовление
Нарезаем дольками яблоко и апельсин. Заливаем фрукты вином, добавляем мед и пряности. Нагреваем смесь до 70 градусов (не доводим до кипения). Подавать и употреблять глинтвейн в горячем виде.
ГЛОГГ
Ингредиенты
- Водка - 60 мл
- Красное вино - 750 мл
- Сахар - 3 столовых ложки
- Гвоздика - 6 бутончиков
- Изюм - 100 г
- Миндаль - 100 г
- Молотый имбирь - 1 чайная ложка
- Корица
Приготовление
Смешиваем вино, корицу, сахар, имбирь и гвоздику. Нагреваем смесь, чтобы сахар полностью растворился. В конце добавляем водку, изюм и миндаль. Затем снимаем глинтвейн с огня и даем настояться около получаса.
ЧАЙНЫЙ ГЛИНТВЕЙН
Ингредиенты
- Чай - 100 мл
- Яблочный сок - 30 мл
- Абрикосовый сок - 30 мл
- Сахар - 1 столовая ложка
- Коньяк - 1 столовая ложка
- Корица - по вкусу
Приготовление
Смешиваем чай с соками. Затем добавляем к этой смеси сахар. Разогреваем получившийся коктейль до горячего состояния (но не даем закипеть). В конце добавляем к глинтвейну коньяк. При подаче посыпаем напиток корицей.
КОФЕЙНЫЙ ГЛИНТВЕЙН С КОНЬЯКОМ
Ингредиенты
- Красное сухое вино - 750 мл
- Эспрессо - 1,5 стакана
- Коньяк - ¾ стакана
- Сахар - 150 г
Приготовление
Смешиваем вино, кофе (эспрессо или просто крепкий без гущи), коньяк, сахар и подогреваем смесь на умеренном огне. Доводим коктейль до кипения и сразу снимаем с огня. Напиток подавать горячим.
ГЛИНТВЕЙН ПО-СКАНДИНАВСКИ
Ингредиенты
- Портвейн красный - 750 мл
- Бренди - ½ стакана
- Шерри - 750 мл
- Мадера - 750 мл
- Красное сухое вино - 300 мл
- Семена кардамона - 15 штук
- Гвоздика - 15 штук
- Палочки корицы - 1 штука
- Сахар кусковой - 230 г
- Миндаль - 1 стакан
- Темный изюм - 1 стакан
- Лимоны - 3 шт.
Приготовление
Смешиваем все ингредиенты, кроме изюма, бренди, сахара, и орехов и слегка подогреваем получившийся коктейль. Подогреваем отдельно бренди и выливаем его на кусочки сахара в дуршлаге. Туда же вливаем винную смесь, пока не растворится сахар. Нарезаем лимон и бросаем в посуду с горячим глинтвейном. Подавать напиток, посыпав молотым миндалем и изюмом.
Еlle.ru
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