5 рецептов домашнего глинтвейна - ФОТО

Что может быть лучше в суровые морозы, чем бокал терпкого глинтвейна? Самое время наслаждаться любимым рождественским напитком. К тому же, он элементарно готовится в домашних условиях. Попробуем?

МЕДОВЫЙ ГЛИНТВЕЙН

Ингредиенты

Яблоко - ½шт.

Апельсин - ½шт.

Бутылка красного сухого вина

Мед - 4 столовых ложки

Гвоздика - 12 бутончиков

Корица - 1 палочка

Душистый ямайский перец - 5 горошин

Приготовление

Нарезаем дольками яблоко и апельсин. Заливаем фрукты вином, добавляем мед и пряности. Нагреваем смесь до 70 градусов (не доводим до кипения). Подавать и употреблять глинтвейн в горячем виде.

ГЛОГГ

Ингредиенты

Водка - 60 мл

Красное вино - 750 мл

Сахар - 3 столовых ложки

Гвоздика - 6 бутончиков

Изюм - 100 г

Миндаль - 100 г

Молотый имбирь - 1 чайная ложка

Корица

Приготовление

Смешиваем вино, корицу, сахар, имбирь и гвоздику. Нагреваем смесь, чтобы сахар полностью растворился. В конце добавляем водку, изюм и миндаль. Затем снимаем глинтвейн с огня и даем настояться около получаса.

ЧАЙНЫЙ ГЛИНТВЕЙН

Ингредиенты

Чай - 100 мл

Яблочный сок - 30 мл

Абрикосовый сок - 30 мл

Сахар - 1 столовая ложка

Коньяк - 1 столовая ложка

Корица - по вкусу

Приготовление

Смешиваем чай с соками. Затем добавляем к этой смеси сахар. Разогреваем получившийся коктейль до горячего состояния (но не даем закипеть). В конце добавляем к глинтвейну коньяк. При подаче посыпаем напиток корицей.

КОФЕЙНЫЙ ГЛИНТВЕЙН С КОНЬЯКОМ

Ингредиенты

Красное сухое вино - 750 мл

Эспрессо - 1,5 стакана

Коньяк - ¾ стакана

Сахар - 150 г

Приготовление

Смешиваем вино, кофе (эспрессо или просто крепкий без гущи), коньяк, сахар и подогреваем смесь на умеренном огне. Доводим коктейль до кипения и сразу снимаем с огня. Напиток подавать горячим.

ГЛИНТВЕЙН ПО-СКАНДИНАВСКИ

Ингредиенты

Портвейн красный - 750 мл

Бренди - ½ стакана

Шерри - 750 мл

Мадера - 750 мл

Красное сухое вино - 300 мл

Семена кардамона - 15 штук

Гвоздика - 15 штук

Палочки корицы - 1 штука

Сахар кусковой - 230 г

Миндаль - 1 стакан

Темный изюм - 1 стакан

Лимоны - 3 шт.

Приготовление

Смешиваем все ингредиенты, кроме изюма, бренди, сахара, и орехов и слегка подогреваем получившийся коктейль. Подогреваем отдельно бренди и выливаем его на кусочки сахара в дуршлаге. Туда же вливаем винную смесь, пока не растворится сахар. Нарезаем лимон и бросаем в посуду с горячим глинтвейном. Подавать напиток, посыпав молотым миндалем и изюмом.

Еlle.ru

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