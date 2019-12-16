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5 рецептов домашнего глинтвейна - ФОТО

Что может быть лучше в суровые морозы, чем бокал терпкого глинтвейна? Самое время наслаждаться любимым рождественским напитком. К тому же, он элементарно готовится в домашних условиях. Попробуем?

МЕДОВЫЙ ГЛИНТВЕЙН

Ингредиенты

  • Яблоко - ½шт.
  • Апельсин - ½шт.
  • Бутылка красного сухого вина
  • Мед - 4 столовых ложки
  • Гвоздика - 12 бутончиков
  • Корица - 1 палочка
  • Душистый ямайский перец - 5 горошин

Приготовление

Нарезаем дольками яблоко и апельсин. Заливаем фрукты вином, добавляем мед и пряности. Нагреваем смесь до 70 градусов (не доводим до кипения). Подавать и употреблять глинтвейн в горячем виде.

ГЛОГГ

Ингредиенты

  • Водка - 60 мл
  • Красное вино - 750 мл
  • Сахар - 3 столовых ложки
  • Гвоздика - 6 бутончиков
  • Изюм - 100 г
  • Миндаль - 100 г
  • Молотый имбирь - 1 чайная ложка
  • Корица

Приготовление

Смешиваем вино, корицу, сахар, имбирь и гвоздику. Нагреваем смесь, чтобы сахар полностью растворился. В конце добавляем водку, изюм и миндаль. Затем снимаем глинтвейн с огня и даем настояться около получаса.

ЧАЙНЫЙ ГЛИНТВЕЙН

Ингредиенты

  • Чай - 100 мл
  • Яблочный сок - 30 мл
  • Абрикосовый сок - 30 мл
  • Сахар - 1 столовая ложка
  • Коньяк - 1 столовая ложка
  • Корица - по вкусу

Приготовление

Смешиваем чай с соками. Затем добавляем к этой смеси сахар. Разогреваем получившийся коктейль до горячего состояния (но не даем закипеть). В конце добавляем к глинтвейну коньяк. При подаче посыпаем напиток корицей.

КОФЕЙНЫЙ ГЛИНТВЕЙН С КОНЬЯКОМ

Ингредиенты

  • Красное сухое вино - 750 мл
  • Эспрессо - 1,5 стакана
  • Коньяк - ¾ стакана
  • Сахар - 150 г

Приготовление

Смешиваем вино, кофе (эспрессо или просто крепкий без гущи), коньяк, сахар и подогреваем смесь на умеренном огне. Доводим коктейль до кипения и сразу снимаем с огня. Напиток подавать горячим.

ГЛИНТВЕЙН ПО-СКАНДИНАВСКИ

Ингредиенты

  • Портвейн красный - 750 мл
  • Бренди - ½ стакана
  • Шерри - 750 мл
  • Мадера - 750 мл
  • Красное сухое вино - 300 мл
  • Семена кардамона - 15 штук
  • Гвоздика - 15 штук
  • Палочки корицы - 1 штука
  • Сахар кусковой - 230 г
  • Миндаль - 1 стакан
  • Темный изюм - 1 стакан
  • Лимоны - 3 шт.

Приготовление

Смешиваем все ингредиенты, кроме изюма, бренди, сахара, и орехов и слегка подогреваем получившийся коктейль. Подогреваем отдельно бренди и выливаем его на кусочки сахара в дуршлаге. Туда же вливаем винную смесь, пока не растворится сахар. Нарезаем лимон и бросаем в посуду с горячим глинтвейном. Подавать напиток, посыпав молотым миндалем и изюмом.

Еlle.ru

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