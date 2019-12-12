16 продуктов, которые зарядят энергией надолго

Если в середине дня вы испытываете упадок сил, не стоит тянуться за очередной чашкой кофе. Прилив энергии вам обеспечат углеводы в сочетании с белком и клетчаткой. В организме углеводы расщепляются до глюкозы, основного источника энергии. Правда, стоит выбирать медленные углеводы и сочетать их с другими питательными веществами, иначе бодрость покинет вас так же быстро, как появилась. Ниже вы найдете 16 самых питательных вариантов перекуса, которые зарядят вас энергией надолго.

1. Яблоко + арахисовая паста

Такой перекус идеален по всем параметрам: вкусный, здоровый, питательный и его легко можно взять с собой. Яблоки богаты клетчаткой и железом, а арахисовая паста важными минералами и полезными жирами. Главное, выбирайте правильную пасту, в составе которой нет ничего, кроме измельченных орехов и щепотки соли.

2. Цельнозерновой тост + белая фасоль + оливковое масло + травы

Если вы любите хумус, этот вариант вам тоже придется по вкусу. Измельчите четверть чашки белой фасоли с чайной ложкой оливкового масла до однородной консистенции, выложите полученную массу на цельнозерновой тост и посыпьте сверху петрушкой или базиликом. В такой еде есть все необходимые вещества, которые моментально зарядят вас энергией.

3. Запеченные бобы эдамаме

Бобы эдамаме очень просты в приготовлении: перемешайте порцию бобов с оливковым маслом, морской солью и черным перцем и запекайте в духовке 30−40 минут при температуре 180 °, помешивая каждые 10 минут. Бобы - отличный источник растительного белка, клетчатки и разных микроэлементов.

4. Греческий йогурт + ягоды

Выбирайте греческий йогурт без сахара - он низкокалорийный и богат белком. Ягоды сочетают в себе правильные углеводы, клетчатку и антиоксиданты. Чтобы превратить это блюдо в настоящий десерт, можете добавить немного натурального подсластителя.

5. Творог + грейпфрут

Творог богат белками, а грейпфрут углеводами и витаминами. Такое сочетание моментально придаст вам сил. Главное, выбирайте творог жирностью до 5%, иначе возникает риск тяжести в желудке.

6. Ореховый микс

В супермаркетах можно найти тысячи вариантов ореховых миксов. Выбирайте те, в которых только орехи и сухофрукты. Избегайте смесей с цукатами и шоколадом - это только дополнительный сахар. Горсть такого микса обеспечит вас энергией надолго.

7. Печеный сладкий картофель + миндальное масло

Батат - кладезь витаминов, минералов и микроэлементов. Перед запеканием щедро полейте картофель миндальным маслом и готовьте в духовке или микроволновой печи.

8. Салат из черной фасоли, кукурузы и авокадо

Черная фасоль богата как углеводами, так и растительным белком. Смешайте полстакана консервированной черной фасоли с половиной стакана кукурузных зерен и четвертью нарезанного авокадо. Заправьте все это небольшим количеством сока лайма, и идеальный салат готов!

9. Капрезе

Популярная итальянская закуска из томата, моцареллы и базилика - настоящий кладезь энергии. Нарежьте томаты и сыр кружочками, выложите на тарелку и полейте оливковым маслом с базиликом или бальзамическим уксусом. Сочетание белков, жиров и углеводов в этом блюде зарядит вас энергией надолго.

10. Арахисовая паста + банан

Это сочетание давно стало классическим вариантом перекуса. Важно помнить, что оба продукта довольно калорийные, так что злоупотреблять ими не стоит.

11. Салат из киноа, сыра фета и красного перца

Киноа - суперзвезда среди цельнозерновых, потому что такое количество питательных веществ вы едва ли найдете в каком-нибудь другом продукте. Добавьте к киноа немного сыра фета и нарезанного красного болгарского перца. Капля оливкового масла и щепотка морской соли сделают вкус салата насыщеннее.

12. Овсянка + клубника

Овес - отличный источник клетчатки, которая не только обеспечивает чувство насыщения надолго, но и полезна для сердца и сосудов. Сварите овсянку на растительном молоке или воде и добавьте пару ягод клубники.

13. Чиа-пудинг + манго

Это не так просто, как банан с арахисовой пастой, но оно того стоит. Смешайте 2 столовые ложки семян чиа с половиной стакана молока (можно растительного) и 2 столовыми ложками нарезанного манго. Уберите в холодильник на 5−6 часов. Семена увеличатся в размерах и придадут смеси кремообразную текстуру.

14. Дзадзыки + цельнозерновая лепешка

Отличный вариант для тех, кому хочется чего-то экзотического. Греческий соус дзадзыки готовится максимально просто: йогурт (естественно, греческий), огурец, лук, оливковое масло и травы. Конечно, соус можно найти и в супермаркете, но домашний вариант оградит вас от "сюрпризов" в составе. Пара ломтиков цельнозерновой лепешки с дзадзыки зарядят вас энергией надолго и позволят почувствовать себя жителем Древней Греции.

15. Хумус + соломка из огурца

Нут, из которого готовится хумус, - отличный источник сложных углеводов и содержит много растительного белка. Банка хумуса в холодильнике - отличное решение для быстрого перекуса. Нарежьте огурец, сельдерей или морковь соломкой и макайте в хумус.

16. Банановое "мороженое" + фисташки

Измельчите замороженный банан в блендере и посыпьте получившуюся смесь фисташками. Такое полезное мороженое по вкусу напоминает пломбир, но не содержит добавленного сахара и множества консервантов. Вкусно и полезно!

Bazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook