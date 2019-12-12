16 продуктов, которые зарядят энергией надолго

Если в середине дня вы испытываете упадок сил, не стоит тянуться за очередной чашкой кофе. Прилив энергии вам обеспечат углеводы в сочетании с белком и клетчаткой. В организме углеводы расщепляются до глюкозы, основного источника энергии. Правда, стоит выбирать медленные углеводы и сочетать их с другими питательными веществами, иначе бодрость покинет вас так же быстро, как появилась. Ниже вы найдете 16 самых питательных вариантов перекуса, которые зарядят вас энергией надолго.
1. Яблоко + арахисовая паста
Такой перекус идеален по всем параметрам: вкусный, здоровый, питательный и его легко можно взять с собой. Яблоки богаты клетчаткой и железом, а арахисовая паста важными минералами и полезными жирами. Главное, выбирайте правильную пасту, в составе которой нет ничего, кроме измельченных орехов и щепотки соли.
2. Цельнозерновой тост + белая фасоль + оливковое масло + травы
Если вы любите хумус, этот вариант вам тоже придется по вкусу. Измельчите четверть чашки белой фасоли с чайной ложкой оливкового масла до однородной консистенции, выложите полученную массу на цельнозерновой тост и посыпьте сверху петрушкой или базиликом. В такой еде есть все необходимые вещества, которые моментально зарядят вас энергией.
3. Запеченные бобы эдамаме
Бобы эдамаме очень просты в приготовлении: перемешайте порцию бобов с оливковым маслом, морской солью и черным перцем и запекайте в духовке 30−40 минут при температуре 180 °, помешивая каждые 10 минут. Бобы - отличный источник растительного белка, клетчатки и разных микроэлементов.
4. Греческий йогурт + ягоды
Выбирайте греческий йогурт без сахара - он низкокалорийный и богат белком. Ягоды сочетают в себе правильные углеводы, клетчатку и антиоксиданты. Чтобы превратить это блюдо в настоящий десерт, можете добавить немного натурального подсластителя.
5. Творог + грейпфрут
Творог богат белками, а грейпфрут углеводами и витаминами. Такое сочетание моментально придаст вам сил. Главное, выбирайте творог жирностью до 5%, иначе возникает риск тяжести в желудке.
6. Ореховый микс
В супермаркетах можно найти тысячи вариантов ореховых миксов. Выбирайте те, в которых только орехи и сухофрукты. Избегайте смесей с цукатами и шоколадом - это только дополнительный сахар. Горсть такого микса обеспечит вас энергией надолго.
7. Печеный сладкий картофель + миндальное масло
Батат - кладезь витаминов, минералов и микроэлементов. Перед запеканием щедро полейте картофель миндальным маслом и готовьте в духовке или микроволновой печи.
8. Салат из черной фасоли, кукурузы и авокадо
Черная фасоль богата как углеводами, так и растительным белком. Смешайте полстакана консервированной черной фасоли с половиной стакана кукурузных зерен и четвертью нарезанного авокадо. Заправьте все это небольшим количеством сока лайма, и идеальный салат готов!
9. Капрезе
Популярная итальянская закуска из томата, моцареллы и базилика - настоящий кладезь энергии. Нарежьте томаты и сыр кружочками, выложите на тарелку и полейте оливковым маслом с базиликом или бальзамическим уксусом. Сочетание белков, жиров и углеводов в этом блюде зарядит вас энергией надолго.
10. Арахисовая паста + банан
Это сочетание давно стало классическим вариантом перекуса. Важно помнить, что оба продукта довольно калорийные, так что злоупотреблять ими не стоит.
11. Салат из киноа, сыра фета и красного перца
Киноа - суперзвезда среди цельнозерновых, потому что такое количество питательных веществ вы едва ли найдете в каком-нибудь другом продукте. Добавьте к киноа немного сыра фета и нарезанного красного болгарского перца. Капля оливкового масла и щепотка морской соли сделают вкус салата насыщеннее.
12. Овсянка + клубника
Овес - отличный источник клетчатки, которая не только обеспечивает чувство насыщения надолго, но и полезна для сердца и сосудов. Сварите овсянку на растительном молоке или воде и добавьте пару ягод клубники.
13. Чиа-пудинг + манго
Это не так просто, как банан с арахисовой пастой, но оно того стоит. Смешайте 2 столовые ложки семян чиа с половиной стакана молока (можно растительного) и 2 столовыми ложками нарезанного манго. Уберите в холодильник на 5−6 часов. Семена увеличатся в размерах и придадут смеси кремообразную текстуру.
14. Дзадзыки + цельнозерновая лепешка
Отличный вариант для тех, кому хочется чего-то экзотического. Греческий соус дзадзыки готовится максимально просто: йогурт (естественно, греческий), огурец, лук, оливковое масло и травы. Конечно, соус можно найти и в супермаркете, но домашний вариант оградит вас от "сюрпризов" в составе. Пара ломтиков цельнозерновой лепешки с дзадзыки зарядят вас энергией надолго и позволят почувствовать себя жителем Древней Греции.
15. Хумус + соломка из огурца
Нут, из которого готовится хумус, - отличный источник сложных углеводов и содержит много растительного белка. Банка хумуса в холодильнике - отличное решение для быстрого перекуса. Нарежьте огурец, сельдерей или морковь соломкой и макайте в хумус.
16. Банановое "мороженое" + фисташки
Измельчите замороженный банан в блендере и посыпьте получившуюся смесь фисташками. Такое полезное мороженое по вкусу напоминает пломбир, но не содержит добавленного сахара и множества консервантов. Вкусно и полезно!
Bazaar.ru
Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook