Почему вы не всегда чувствуете сытость после еды?

Чувство голода после полноценного приема пищи - распространенная проблема, даже если, казалось бы, вы плотно пообедали. Неужели вы съели недостаточно, чтобы почувствовать сытость, и нужно увеличить размер порции?

В недавней публикации диетолог Бриджитт Зайтлин объясняет причины феномена. Важное уточнение! Чувство удовлетворения после еды не всегда зависит от того, сколько в ней калорий или какого она объема.

В первую очередь стоит оценить питательные вещества в продуктах, которые вы потребляете. И это напрямую зависит от того, как быстро ваше тело расходует питательные вещества. Таким образом, если вы едите продукты, которые моментально усваиваются (что называется "простые" углеводы, например, дрожжевой хлеб или паста), вы можете снова почувствовать голод менее чем через час. А вот чувство насыщения обычно зависит от "сытой троицы": пищевых волокон, белка и здоровых жиров. "Волокна (овощи, фрукты, цельные злаки) - это то, что наполняет нас необходимыми питательными веществами; белок (бобовые, орехи, яйца, рыба, курица, молочные продукты) дарит чувство удовлетворенности от пищи, - рассказывает диетолог Зайтлин. - А здоровые жиры (орехи, авокадо, оливковое масло) помогают сохранять ощущение сытости длительное время".

Второй важный момент - количество жидкости в течение дня. Наш мозг часто интерпретирует жажду как голод, поэтому вы можете чувствовать себя опустошенной, даже если полчаса назад наелись до отвала. И только если вы регулярно выпиваете от 8 до 10 стаканов воды в сутки, то будете в состоянии отличить жажду от истинного голода.

Третий фактор - это вездесущий стресс. Иногда, когда мы чувствуем себя подавленными, находимся в депрессии, беспокоимся о чем-то или скучаем, то, не отдавая себе отчета, начинаем чаще перекусывать или попросту кусочничать, даже когда на самом деле в этом нет никакой физиологической потребности. "Поэтому, если вы чувствуете голод сразу после еды, поэтапно спросите себя: 1) содержало ли блюдо все необходимые элементы сытости; 2) достаточно ли я выпил воды; 3) я действительно голоден или это остаточный стресс и усталость?" - пишет Бриджитт Зайтлин. Если вы до конца не совсем уверены, попробуйте для начала немного прогуляться, подышать воздухом, пообщаться с подругой или попробовать любимый вами и эффективный способ борьбы со стрессом. Это может уменьшить ваше беспокойство, а вместе с ним уйдет и псевдоголод.

Еще одно существенное обстоятельство - нарушенный режим питания. Если вы пропускаете один из необходимых приемов пищи в течение дня, то во время следующего вам гарантированно будет сложнее наесться. Чтобы избежать путаницы, Зайтлин рекомендует по классике делать ставку на три-пять небольших приемов пищи в день, что поможет быть более энергичным и не мучаться от голода.

Elle.ru

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