Новогодний эксперимент от Или Мамедовой - Куриный и фруктовый салат в ананасовой тарелке

"У каждой хозяйки есть коронные блюда, которые из года в год не теряют статуса "гвоздей праздничного застолья", и их приготовление становится некой семейной традицией. Однако, в какой-то переломный момент каждой женщине все же хочется внести в меню разнообразие и это разнообразие заключается в приготовлении новых блюд, а в частности закусок и салатов, ведь производят эффект на голодных гостей, в первую очередь, именно они", - написала в İnstagram фуд-блогер Иля Мамедова и поделилась двумя рецептами салатов с ананасом, причем подав салаты в самом же ананасе.
Куриный салат
Ингредиенты:
- мякоть одной половины ананаса
- 200 г куриного филе
- 100 г твердого сыра
- 2 куриных яйца
- горсть грецких орехов
- майонез
- маленькая баночка консервированной кукурузы
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Сварить куриное филе, дать остыть и нарезать его средними кусочками. В процессе варки курицу чуть присолить и поперчить.
2. Ананас разрезать вдоль на 2 части, вырезать мякоть одной половины, удалить жесткую сердцевину и нарезать на небольшие кубики.
3. Куриные яйца сварить вкрутую и также нарезать на кубики.
4. Твердый сыр натереть на крупной терке. Сыр можно использовать любого сорта, который вы лично предпочитаете.
5. В миску отправить подготовленные ингредиенты: куриное филе, яйца, сыр и ананасы. Добавить измельченные грецкие орехи и кукурузу. Заправить салат щедрым слоем майонеза и перемешать.
6. Дать салату настояться в холодильнике, после чего сервировать его в ананасовой пиалке.
Фруктовый салат
Ингредиенты:
- мякоть одной половины ананаса
- 1-2 банана
- 1 апельсин
- 1-2 киви
- 1 яблоко
Способ приготовления:
1. Для фруктового салата необходимо и достаточно нарезать на кубики все перечисленные фрукты и заправить их персиковым йогуртом.
2. Подавать следует во второй половинке ананаса.
Приятного аппетита!
Н. Гасымова
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