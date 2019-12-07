Новогодний эксперимент от Или Мамедовой - Куриный и фруктовый салат в ананасовой тарелке

"У каждой хозяйки есть коронные блюда, которые из года в год не теряют статуса "гвоздей праздничного застолья", и их приготовление становится некой семейной традицией. Однако, в какой-то переломный момент каждой женщине все же хочется внести в меню разнообразие и это разнообразие заключается в приготовлении новых блюд, а в частности закусок и салатов, ведь производят эффект на голодных гостей, в первую очередь, именно они", - написала в İnstagram фуд-блогер Иля Мамедова и поделилась двумя рецептами салатов с ананасом, причем подав салаты в самом же ананасе.

Куриный салат

Ингредиенты:

мякоть одной половины ананаса

200 г куриного филе

100 г твердого сыра

2 куриных яйца

горсть грецких орехов

майонез

маленькая баночка консервированной кукурузы

соль, перец

Способ приготовления:

1. Сварить куриное филе, дать остыть и нарезать его средними кусочками. В процессе варки курицу чуть присолить и поперчить.

2. Ананас разрезать вдоль на 2 части, вырезать мякоть одной половины, удалить жесткую сердцевину и нарезать на небольшие кубики.

3. Куриные яйца сварить вкрутую и также нарезать на кубики.

4. Твердый сыр натереть на крупной терке. Сыр можно использовать любого сорта, который вы лично предпочитаете.

5. В миску отправить подготовленные ингредиенты: куриное филе, яйца, сыр и ананасы. Добавить измельченные грецкие орехи и кукурузу. Заправить салат щедрым слоем майонеза и перемешать.

6. Дать салату настояться в холодильнике, после чего сервировать его в ананасовой пиалке.

Фруктовый салат

Ингредиенты:

мякоть одной половины ананаса

1-2 банана

1 апельсин

1-2 киви

1 яблоко

Способ приготовления:

1. Для фруктового салата необходимо и достаточно нарезать на кубики все перечисленные фрукты и заправить их персиковым йогуртом.

2. Подавать следует во второй половинке ананаса.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook