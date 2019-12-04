Лучшие рецепты из фейхоа - ФОТО

Фейхоа - фрукт диетический, он необычайно богат йодом, содержит большое количество витамина С, клетчатки и пектина, способствует выведению из организма токсинов, свободных радикалов и прекрасно укрепляет иммунитет. У спелого фейхоа мякоть на срезе становится прозрачной и дарит необычайно тонкий, с кислинкой, вкус, напоминающий одновременно землянику, ананас и киви. Для приготовления полезных блюд лучше выбирать крупные плоды. Даже если фейхоа еще чуть твердый, за несколько дней он дозреет при комнатной температуре.

УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ С ФЕЙХОА

Ингредиенты

Фейхоа - 4 шт.

Киви - 1 шт

1/2 яблока

1/2 банана

Йогурт - 1 стакан

Свежая мята, молотая корица по вкусу

Приготовление

1) Разрежьте фейхоа на половинки, ложечкой выньте мякоть и взбейте в блендере с остальными ингредиентами, а затем украсьте листиками мяты. Вкусный витаминный коктейль готов!

СВЕКОЛЬНЫЙ САЛАТ С ФЕЙХОА И ОРЕХАМИ

Ингредиенты

Фейхоа - 150 г

Вареная свекла - 400 г

Грецкие орехи - 10 шт

Оливковое масло - 4 ст.л.

Морская соль

Приготовление

1) Предварительно отваренную свеклу очистить и нарезать тонкой соломкой.

2) Фейхоа разрезать пополам, ложкой извлечь мякоть и измельчить.

3) Измельчить очищенные орехи, соединить все ингредиенты, приправить оливковым маслом и посолить по вкусу.

ЗАПЕЧЕННАЯ РЫБА В МАРИНАДЕ ИЗ ФЕЙХОА

Ингредиенты

Плотная белая рыба типа трески, камбалы и т.п. - 2 кг

Фейхоа - 10 шт.

Сок 1 апельсина

Сливки - 200 мл

Ядра грецких орехов - 50 г

Мед - 1 ст.л.

Соль, перец по вкусу

Приготовление

1) Рыбу разделать на порционные куски.

2) Разрезать фейхоа на половинки, ложечкой извлечь мякоть и измельчить в блендере, добавив все остальные ингредиенты.

3) Залить рыбу маринадом и выдержать 1 час.

4) Выложить на противень и запекать в духовке 35-45 минут при температуре 200°C

САЛЬСА ИЗ ФЕЙХОА

Ингредиенты

Фейхоа - 3 шт

Лук репчатый - 1 шт

Коричневый сахар - 1 ст.л.

Соль, свежемолотый перец

Приготовление

1) Фейхоа и лук очистить от кожуры и нарезать кусками.

2) Измельчить все в блендере или кухонном комбайне, добавив сахар. Посолить и поперчить по вкусу. Готовая сальса прекрасно сочетается с мясом, птицей, рыбой или вегетарианскими блюдами.

ВИТАМИННОЕ ПЮРЕ ИЗ ФЕЙХОА

Ингредиенты

Фейхоа - 1 кг

Сахар-песок - 1 кг

Приготовление

1) Плоды фейхоа вымыть, обсушить, срезать кончики.

2) Измельчить фейхоа в блендере, добавив сахарный песок, разложить по банкам. Хранить в холодильнике.

БЫСТРОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ ФЕЙХОА И ЛИМОНА

Ингредиенты

Фейхоа - 500 г

Сахар-песок - 500 г

Сок и цедра 1 лимона

Вода - 100 мл

Приготовление

1) Фейхоа вымыть, обсушить, срезать кончики и нарезать дольками.

2) С лимона снять цедру, нарезать ее листочками шириной 0,5 см; из самого лимона выдавить сок.

3) В кипящей воде растворить сахар, добавить сок и цедру лимона и варить, помешивая, на медленном огне 5 минут.

4) Снять лимонный сироп с огня, добавить дольки фейхоа, перемешать и оставить минут на 40, чтобы остыл.

5) Вновь довести смесь до кипения и варить на медленном огне еще 5 минут. Готовое варенье разлить по банкам.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЦЕЛЬНЫХ ФЕЙХОА

Ингредиенты

Фейхоа - 500 г

Сахар - 250 г

Бренди или коньяк - 1 ст.л.

Вода - 1/2 л

Приготовление

1) Вымыть фейхоа, срезать с плодов кожуру и отложить ее.

2) В кастрюле с толстым дном приготовить карамель: развести сахар с 3 ст. л. воды, на медленном огне довести до кипения и дождаться, когда сироп чуть потемнеет.

3) Аккуратно влить в карамельный сироп 0,5 л кипятка, положить кожуру фейхоа, варить все вместе 8 минут, затем сироп процедить.

4) В процеженный сироп поместить очищенные плоды фейхоа, довести до кипения и варить, помешивая, на малом огне 40 минут. В конце приготовления влить бренди или коньяк и разлить варенье по банкам.

ДЖЕМ ИЗ ФЕЙХОА С ГРУШЕЙ И МУСКАТНЫМ ВИНОМ

Ингредиенты

Фейхоа - 500 г

Груши - 2 шт.

Сахар-песок - 200 г

Белое полусладкое мускатное вино - 50 мл

Приготовление

1) Вымыть и обсушить фейхоа, срезать с плодов кончики. Измельчить в блендере или кухонном комбайне и переложить полученную массу в емкость для варки варенья.

2) Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками и добавить к фейхоа.

3) Залить фрукты вином, аккуратно перемешать и варить на среднем огне 15 минут, продолжая помешивать.

4) Снять с огня, ввести сахар и оставить на несколько минут, чтобы он растворился.

5) Вновь поместить кастрюлю на огонь и варить 15 минут, иногда помешивая. Варенье разлить по банкам и закрыть.

ОРЕХОВЫЙ КЕКС С ФЕЙХОА

Ингредиенты

Фейхоа - 200 г

Мука - 100 г

Сливочное масло - 75 г

Кокосовая стружка - 120 г

Миндальная мука - 100 г

Яйца - 2 шт

Сливки жирность 20 % - 50 мл

Сметана - 50 г

Сахарный песок - 1 ст.л.

Сахарная пудра - 150 г

сок 1/2 лимона

Разрыхлитель для теста

Для пропитки:

Кокосовое молоко - 200 мл

Сахарная пудра - 20 г

Цедра 1/2 лимона

Приготовление

1) Вымыть фейхоа, разрезать на половинки, десертной ложкой извлечь мякоть, нарезать ее кубиками и смешать с соком ½ лимона.

2) Духовку разогреть до 160°C; форму для кекса застелить пекарской бумагой. Просеять муку и соединить с разрыхлителем, миндальной мукой и кокосовой стружкой.

3) Отделить белки от желтков; взбить белки с щепоткой соли, затем добавить 1 ст.л. сахара и хорошо взбить.

4) Соединить сметану и сливки. Размягченное масло взбить с сахарной пудрой. По одному ввести в смесь желтки, каждый раз хорошо взбивая.

5) Замесить густое тесто, поочередно добавляя муку с миндалем и кокосом и сливки со сметаной. Затем постепенно ввести в смесь взбитые белки и кусочки фейхоа с лимонным соком.

6) Готовую смесь выложить в форму и выпекать в течение 1 часа. Смешать и подогреть все ингредиенты для пропитки. Готовый горячий кекс со всех сторон наколоть вилкой, залить пропиткой, а затем остудить и украсить кокосовой стружкой.

Elle.ru

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