Лучшие рецепты из фейхоа - ФОТО

Фейхоа - фрукт диетический, он необычайно богат йодом, содержит большое количество витамина С, клетчатки и пектина, способствует выведению из организма токсинов, свободных радикалов и прекрасно укрепляет иммунитет. У спелого фейхоа мякоть на срезе становится прозрачной и дарит необычайно тонкий, с кислинкой, вкус, напоминающий одновременно землянику, ананас и киви. Для приготовления полезных блюд лучше выбирать крупные плоды. Даже если фейхоа еще чуть твердый, за несколько дней он дозреет при комнатной температуре.
УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ С ФЕЙХОА
Ингредиенты
- Фейхоа - 4 шт.
- Киви - 1 шт
- 1/2 яблока
- 1/2 банана
- Йогурт - 1 стакан
- Свежая мята, молотая корица по вкусу
Приготовление
1) Разрежьте фейхоа на половинки, ложечкой выньте мякоть и взбейте в блендере с остальными ингредиентами, а затем украсьте листиками мяты. Вкусный витаминный коктейль готов!
СВЕКОЛЬНЫЙ САЛАТ С ФЕЙХОА И ОРЕХАМИ
Ингредиенты
- Фейхоа - 150 г
- Вареная свекла - 400 г
- Грецкие орехи - 10 шт
- Оливковое масло - 4 ст.л.
- Морская соль
Приготовление
1) Предварительно отваренную свеклу очистить и нарезать тонкой соломкой.
2) Фейхоа разрезать пополам, ложкой извлечь мякоть и измельчить.
3) Измельчить очищенные орехи, соединить все ингредиенты, приправить оливковым маслом и посолить по вкусу.
ЗАПЕЧЕННАЯ РЫБА В МАРИНАДЕ ИЗ ФЕЙХОА
Ингредиенты
- Плотная белая рыба типа трески, камбалы и т.п. - 2 кг
- Фейхоа - 10 шт.
- Сок 1 апельсина
- Сливки - 200 мл
- Ядра грецких орехов - 50 г
- Мед - 1 ст.л.
- Соль, перец по вкусу
Приготовление
1) Рыбу разделать на порционные куски.
2) Разрезать фейхоа на половинки, ложечкой извлечь мякоть и измельчить в блендере, добавив все остальные ингредиенты.
3) Залить рыбу маринадом и выдержать 1 час.
4) Выложить на противень и запекать в духовке 35-45 минут при температуре 200°C
САЛЬСА ИЗ ФЕЙХОА
Ингредиенты
- Фейхоа - 3 шт
- Лук репчатый - 1 шт
- Коричневый сахар - 1 ст.л.
- Соль, свежемолотый перец
Приготовление
1) Фейхоа и лук очистить от кожуры и нарезать кусками.
2) Измельчить все в блендере или кухонном комбайне, добавив сахар. Посолить и поперчить по вкусу. Готовая сальса прекрасно сочетается с мясом, птицей, рыбой или вегетарианскими блюдами.
ВИТАМИННОЕ ПЮРЕ ИЗ ФЕЙХОА
Ингредиенты
- Фейхоа - 1 кг
- Сахар-песок - 1 кг
Приготовление
1) Плоды фейхоа вымыть, обсушить, срезать кончики.
2) Измельчить фейхоа в блендере, добавив сахарный песок, разложить по банкам. Хранить в холодильнике.
БЫСТРОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ ФЕЙХОА И ЛИМОНА
Ингредиенты
- Фейхоа - 500 г
- Сахар-песок - 500 г
- Сок и цедра 1 лимона
- Вода - 100 мл
Приготовление
1) Фейхоа вымыть, обсушить, срезать кончики и нарезать дольками.
2) С лимона снять цедру, нарезать ее листочками шириной 0,5 см; из самого лимона выдавить сок.
3) В кипящей воде растворить сахар, добавить сок и цедру лимона и варить, помешивая, на медленном огне 5 минут.
4) Снять лимонный сироп с огня, добавить дольки фейхоа, перемешать и оставить минут на 40, чтобы остыл.
5) Вновь довести смесь до кипения и варить на медленном огне еще 5 минут. Готовое варенье разлить по банкам.
ВАРЕНЬЕ ИЗ ЦЕЛЬНЫХ ФЕЙХОА
Ингредиенты
- Фейхоа - 500 г
- Сахар - 250 г
- Бренди или коньяк - 1 ст.л.
- Вода - 1/2 л
Приготовление
1) Вымыть фейхоа, срезать с плодов кожуру и отложить ее.
2) В кастрюле с толстым дном приготовить карамель: развести сахар с 3 ст. л. воды, на медленном огне довести до кипения и дождаться, когда сироп чуть потемнеет.
3) Аккуратно влить в карамельный сироп 0,5 л кипятка, положить кожуру фейхоа, варить все вместе 8 минут, затем сироп процедить.
4) В процеженный сироп поместить очищенные плоды фейхоа, довести до кипения и варить, помешивая, на малом огне 40 минут. В конце приготовления влить бренди или коньяк и разлить варенье по банкам.
ДЖЕМ ИЗ ФЕЙХОА С ГРУШЕЙ И МУСКАТНЫМ ВИНОМ
Ингредиенты
- Фейхоа - 500 г
- Груши - 2 шт.
- Сахар-песок - 200 г
- Белое полусладкое мускатное вино - 50 мл
Приготовление
1) Вымыть и обсушить фейхоа, срезать с плодов кончики. Измельчить в блендере или кухонном комбайне и переложить полученную массу в емкость для варки варенья.
2) Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками и добавить к фейхоа.
3) Залить фрукты вином, аккуратно перемешать и варить на среднем огне 15 минут, продолжая помешивать.
4) Снять с огня, ввести сахар и оставить на несколько минут, чтобы он растворился.
5) Вновь поместить кастрюлю на огонь и варить 15 минут, иногда помешивая. Варенье разлить по банкам и закрыть.
ОРЕХОВЫЙ КЕКС С ФЕЙХОА
Ингредиенты
- Фейхоа - 200 г
- Мука - 100 г
- Сливочное масло - 75 г
- Кокосовая стружка - 120 г
- Миндальная мука - 100 г
- Яйца - 2 шт
- Сливки жирность 20 % - 50 мл
- Сметана - 50 г
- Сахарный песок - 1 ст.л.
- Сахарная пудра - 150 г
- сок 1/2 лимона
- Разрыхлитель для теста
Для пропитки:
- Кокосовое молоко - 200 мл
- Сахарная пудра - 20 г
- Цедра 1/2 лимона
Приготовление
1) Вымыть фейхоа, разрезать на половинки, десертной ложкой извлечь мякоть, нарезать ее кубиками и смешать с соком ½ лимона.
2) Духовку разогреть до 160°C; форму для кекса застелить пекарской бумагой. Просеять муку и соединить с разрыхлителем, миндальной мукой и кокосовой стружкой.
3) Отделить белки от желтков; взбить белки с щепоткой соли, затем добавить 1 ст.л. сахара и хорошо взбить.
4) Соединить сметану и сливки. Размягченное масло взбить с сахарной пудрой. По одному ввести в смесь желтки, каждый раз хорошо взбивая.
5) Замесить густое тесто, поочередно добавляя муку с миндалем и кокосом и сливки со сметаной. Затем постепенно ввести в смесь взбитые белки и кусочки фейхоа с лимонным соком.
6) Готовую смесь выложить в форму и выпекать в течение 1 часа. Смешать и подогреть все ингредиенты для пропитки. Готовый горячий кекс со всех сторон наколоть вилкой, залить пропиткой, а затем остудить и украсить кокосовой стружкой.
Elle.ru
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