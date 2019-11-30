5 лучших натуральных подсластителей

Сахар - это едва ли не единственный продукт, не приносящий совершенно никакой пользы: ни белков, ни жиров, ни витаминов - только быстрые углеводы и высокий гликемический индекс. Кроме того, чрезмерное употребление сахара может привести к серьезным проблемам со здоровьем. К счастью для всех любителей десертов, белый сахар можно заменить чем-то не менее сладким, но менее вредным. Натуральных альтернатив белому сахару сейчас великое множество.

Стевия

Этот натуральный подсластитель производится из листьев стевии, растения, произрастающего в Южной Америке. Стевию обожают спортсмены, модели и все, кто считает калории, потому что их здесь нет. Калорийность стевии действительно нулевая, а из минусов можно назвать разве что небольшую горчинку. Стевию можно добавлять в чай, кофе, выпечку и другие блюда. Это 100% натурально и абсолютно безвредно для организма.

Сироп топинамбура

Топинамбур внешне похож на картофель. Из его клубней изготавливают сладкий сироп, по вкусу напоминающий цветочный мед. Сироп содержит пектины, нормализующие обмен веществ, а также органические кислоты.

Финиковый сироп

Прекрасная альтернатива сахару. Насыщен полезными витаминами, калием, магнием, фосфором. Финики и сами по себе хороши как подсластитель - просто добавьте их в кашу или смузи. Но стоит учитывать калорийность этих фруктов и достаточно высокий гликемический индекс.

Кленовый сироп

Еще один натуральный подсластитель, богатый минералами, микроэлементами и витаминами группы В. Он станет отличным дополнением к вашей любимой каше или йогурту, но увлекаться им все же не стоит, потому что калорийность сиропа довольно высокая.

Сироп рожкового дерева

Сироп рожкового дерева содержит большое количество минералов и витаминов и обладает вкусом, напоминающим шоколад. Сироп станет настоящим спасением для тех, кто страдает аллергией на сладкое.

Чем не следует заменять сахар

В список полезных альтернатив сахара часто попадает сироп агавы, хотя диетологи рекомендуют его остерегаться. Помимо витаминов и минералов, в сиропе содержится 90% фруктозы, что может повлиять на организм не меньше, чем белый сахар.

Bazaar.ru

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