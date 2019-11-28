6 лучших идей для заправки листового салата - ФОТО

На наших столах все чаще можно увидеть гигантские аппетитные боулы с разнообразными салатами. Помимо традиционных томатов, огурцов, редиса и зелени, фуд-блогеры и эксперты предлагают добавлять, кроме овощей, персики, сливы, клубнику и другие фрукты - жарьте их на гриле или подавайте слегка промаринованными в бальзамическом уксусе. Ну а для тех, кому хочется привнести в свой салат еще больше вкуса и пикантности, мы собрали самые интересные варианты заправок на основе семян, орехов, популярных соусов и специй.

1. САЛАТ С ТЫКВОЙ И ХАМОНОМ

Заправка из тыквенных семечек и оливкового масла

Обжарьте тыквенные семечки на сухой сковородке, затем смешайте их с тонко нарезанным зеленым луком, оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Подавайте к салату из запеченной тыквы и хамона.

2. САЛАТ С РУККОЛОЙ И ТОМАТАМИ ЧЕРРИ

Заправка из кедровых орешков, горчицы и меда

Смешайте кедровые орешки, 1 столовую ложку оливкового масла, чайную ложку дижонской горчицы и чайную ложку меда. Добавьте к салату из рукколы и томатов, а сверху украсьте оливками каламата.

3. САЛАТ ИЗ КИНЗЫ, ФАСОЛИ И КРАСНОГО ЛУКА

Заправка из граната, грецкого ореха, хмели-сунели и козьего сыра

Грузинский вариант закуски для прохладного летнего дня. Отварите красную и белую фасоль, посолите и поперчите, дайте остыть. С помощью погружного блендера пюрируйте часть приготовленных бобов. Соедините с кольцами красного лука и мелко резанной кинзой. Заправьте давленым грецким орехом (используйте для этого ступку), соединенным с козьим сыром и приправой хмели-сунели. Подавайте, украсив гранатовыми зернами.

4. САЛАТ ИЗ ГРЕЧКИ, ШПИНАТА И ТОМАТОВ

Заправка из льняного масла, льняных семечек и морской соли

Отличный вариант детокс-салата, который подойдет как для завтрака, так и для ужина. Отварите гречку, затем порежьте крупно томаты и добавьте листья шпината. Заправьте щепоткой крупной морской соли, столовой ложкой льняного масла и горстью льняных семечек.

5. САЛАТ ИЗ БУЛГУРА, НУТА, МОРКОВИ И ЗЕЛЕНИ

Заправка из фиников, фисташек, зиры и зеленого лука

Отварите булгур, натрите морковь, порежьте зеленый лук и укроп. Соедините ингредиенты и добавьте к ним готовый нут. Заправьте соусом из толченых фисташек, мелко нарезанных фиников, зиры, чайной ложки меда, яблочного уксуса, лимонного сока и оливкового масла.

6. САЛАТ ИЗ КИНОА, ЧЕЧЕВИЦЫ, АВОКАДО, ФЕТЫ И ПЕТРУШКИ

Заправка из йогурта, мяты и морской соли

Блюдо идеально подходит как для легкой закуски, так и для основного приема пищи. Отварите киноа (или булгур) и чечевицу, смешайте. Добавьте мелко нарезанный огурец, красный лук, сыр фета, авокадо и петрушку. Заправьте соусом из йогурта, мяты и щепотки морской соли.

Elle.ru

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