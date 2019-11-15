5 причин перейти на растительную диету - ФОТО

Перейти на растительную диету стоит не только в целях заботы о планете, но и ради собственного здоровья. Потребление большого количества овощей, бобовых и цельнозерновых культур может помочь избавиться от лишнего веса, нормализовать артериальное давление и уровень холестерина. Если вы не готовы полностью отказаться от мяса - не беда. Растительная диета подходит всем, вне зависимости от типа питания. Тем, кто не готов к радикальным изменениям, нутрициологи просто рекомендуют увеличить количество растительной пищи и сократить количество мяса, не отказываясь от него полностью.

В чем польза?

1. Улучшение пищеварения

Растительная пища содержит клетчатку, которая благотворно влияет на пищеварение, и пребиотики, которые обеспечивают здоровую микрофлору кишечника. Полезные бактерии в кишечнике отвечают не только за исправную работу этого органа, но и за множество других вещей: от иммунитета до ментального здоровья.

2. Снижение риска хронических заболеваний

Существует множество исследований, указывающих на способность растительной диеты снижать риск хронических заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа и рак. Витамины и микроэлементы, содержащиеся в растительной пище, могут снизить резистентность к инсулину, высокий уровень которой и провоцирует заболевание.

3. Здоровье сердца

Употребление большого количества растительной пищи способствует снижению риска инфаркта и укреплению сердечной мышцы. Овощи, бобовые и овес богаты клетчаткой, которая станет лучшим другом всем, кто следит за уровнем холестерина. Добавьте в свой рацион больше фруктов, богатых антиоксидантами, а также не забывайте о ненасыщенных жирных кислотах, которые содержатся в оливковом масле, орехах и семенах.

4. Хорошее зрение

Здесь опять помогут антиоксиданты, содержащиеся во фруктах и листовой зелени. Эти вещества способствуют сохранению хорошего зрения и снижают риск возникновения катаракты.

5. Снижение веса

Исследования показывают, что растительная диета способствует потере лишнего веса и снижает риск ожирения. Высокое содержание клетчатки и воды в растительных продуктах ускоряет метаболизм. Отказ от вредных и более калорийных продуктов в пользу растительных - ключ к хорошей фигуре и отличному самочувствию.

Несмотря на все преимущества растительного питания, многие все еще уверены, что такой рацион не может быть полноценным и организм не получит необходимых элементов. Вот несколько пунктов, которые стоит учесть, чтобы составить сбалансированный растительный рацион:

Сделайте овощи основой вашего блюда, а не скромным гарниром. Убедитесь, что как минимум половина вашей тарелки заполнена овощами разных цветов (в них содержится весь спектр витаминов и антиоксидантов).

Включите больше растительного белка в свой рацион. Многие пугаются растительной диеты именно из-за нехватки белка. На самом деле в некоторых продуктах растительного происхождения белка не меньше, чем в куриной грудке. Лучшие растительные источники белка - это бобы, орехи, семена и киноа.

Храните запас овощей и фруктов в морозилке. Это не только поможет лучше сохранить все их полезные свойства, но и станет отличным решением в холодное время года.

Bazaar.ru

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