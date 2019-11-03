5 новых горячих блюд из картошки

Хотите приготовить что-то сытное, недорогое и вкусное? Обычный картофель может стать основой самых разных оригинальных блюд - от закуски до супа.

1. Картофельный жюльен

Берем полкило картошки, чистим и нарезаем кружочками. Луковицу нарезаем кольцами и слегка обжариваем вместе с картофелем на сливочном масле. Добавляем нарезанные соломкой 200 г ветчины и горсть отварных или консервированных грибов. Посолить и поперчить по вкусу. Выкладываем в форму, заливаем стаканом сметаны и ставим в разогретую духовку на 7-10 минут.

2. Картофельный суп с сыром

Две средних картофелины очистить и нарезать небольшими брусками. Варить в кастрюле с полутора литрами подсоленного кипятка. Тем временем обжарить на сливочном масле мелко нарезанную небольшую луковицу и натертую на крупной терке морковь. В кастрюлю с картофельным бульоном опустить один плавленый сырок (или 100 г натертого твердого сыра), лавровый лист и поджарку, а также всыпать столовую ложку манной или пшеничной крупы. Через пять минут снять с огня и дать настояться в течение 20 минут.

3. Похлебка в горшочках

На четыре порции взять 4 средних картофелины и 300-350 г говядины. Картошку нарезать крупными кубиками, мясо отбить. Нарезать кольцами одну большую луковицу и корень петрушки или стебель сельдерея и слегка обжарить всё на растительном масле. Разложить мясо и овощи по 4 глиняным горшочкам, залить бульоном (из кубика). Поставить на 10 минут в разогретую духовку, затем добавить в каждый горшочек по половинке лаврового листа и щепотке нарезанной зелени.

4. Молодая картошка по-венгерски

Килограмм картофеля сварить до полумягкости, очистить. Нарезать кольцами две маленькие луковицы и слегка обжарить вместе с картофелем. Выложить в толстостенную посуду, добавив 1 ст. л. молотой паприки и 1 ч. л. острого красного перца, посолить. Добавить туда же 2 нарезанных вареных яйца, посыпать зеленью укропа и залить стаканом сметаны. Прогреть в духовке в течение 5-8 минут, подавать горячим.

5. Картофель с творогом

Полкило картофеля очистить, нарезать четвертинками, сварить, добавив в кастрюлю тмин и петрушку. 100 г творога подсолить и смешать с мелко нарезанной зеленью петрушки. Готовую картошку слегка обсушить и выложить на блюдо, заправив 3 ст. л. сливочного масла. Покрыть горячий картофель творогом с зеленью.

Источник: Just Cool Idea