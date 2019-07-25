5 продуктов, которые помогут быстро похудеть

Калорийность (то есть энергетическая ценность) есть у всех продуктов. Однако существуют продукты с низкой калорийностью - их пищевая ценность чаще всего составляет до 30 ккал на 100 г. Отрицательной калорийность таких продуктов называют потому, что на их переваривание организм тратит больше энергии, чем от них получает. Так, например, на усвоение 100 г зеленого салата с энергетической ценностью 15 калорий организм затратит примерно 130 калорий. В результате отрицательная калорийность составит -115 калорий.

Вот 5 наиболее полезных продуктов с отрицательной калорийностью, которые стоит включить в свой рацион, чтобы быстро похудеть.

Огурец

Если и существует продукт, который можно есть в неограниченных количествах и не беспокоиться о фигуре, то это огурец. Он практически полностью состоит из воды, которая выводит из организма токсины и шлаки. Помимо воды в огурцах также содержатся полезные для организма бета-каротин, витамины А, В1, В2, С, фолиевая кислота, калий, магний, натрий и другие минералы, а также клетчатка, которая улучшает микрофлору кишечника.

Имбирь

Имбирь относится к продуктам с отрицательной калорийностью за счет того, что заставляет организм вырабатывать тепло и тем самым затрачивать больше энергии.

Зеленый чай

Напитки тоже могут быть с калорийностью со знаком минус. И в первую очередь это зеленый чай. В 100 мл зеленого чая (без сахара) всего 3-5 калорий. При этом на усвоение чая организм тратит примерно 30 калорий. Для дополнительной пользы и аромата в чай можно добавить имбирь, корицу, мяту, чабрец, шалфей.

Грейпфрут

Помимо того, что грейпфрут - низкокалорийный продукт, он также известен тем, что улучшает пищеварение и выводит из организма лишнюю жидкость.

Петрушка

Зелень, в частности петрушка, богата антиоксидантами, магнием, витаминами А, С и К, бета-каротином. При этом совершенно безвредна для фигуры.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook