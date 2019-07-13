5 продуктов, которые нельзя есть на ужин

Принято считать, что после 18:00 лучше совсем не есть. Легкий ужин, конечно, же может быть даже полезен. Но только если исключить из вечернего рациона эти продукты:

Сдобная выпечка

Мучные продукты, как правило, содержат в себе много сахара. В результате после перекуса булочкой уровень сахара в крови резко поднимется, а вскоре моментально упадет, оставив после себя зверское чувство голода и, как следствие, лишние килограммы.

Сладкие фрукты и ягоды

Дыня, арбуз, абрикосы, персики и не только не следует есть во второй половине дня: в их составе большое количество быстрых углеводов и сахара. Конечно, если вы все-таки не представляете свой вечер без сладкого, то можно съесть парочку фруктов (все же это полезнее, чем конфеты), но лучше не увлекаться.

Красное мясо

Этот богатый белком продукт лучше оставить на обед. Все потому, что в его составе присутствует аминокислота тирозин, которая повышает уровень адреналина в крови, возбуждает нервную систему и заставляет организм бодрствовать.

Орехи

Калорийная и жирная пища. В 100 граммах орехов содержится больше 500 калорий (тем более мало кто сможет остановиться на такой маленькой горсточке). Также стоит заметить, что из-за высокой жирности орехи тяжело перевариваются, следовательно, организму придется направить все силы ночью именно на пищеварительный процесс - а значит, бодрого утра не будет.

Соленья и консервации

Такие продукты в любое время суток стоит употреблять в умеренных количествах, а уж тем более вечером. Соленья - тяжелая для желудка пища, которая к тому же задерживает жидкость в организме, поэтому вы рискуете не только не выспаться, но и проснуться с отекшим лицом.

Н. Гасымова

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