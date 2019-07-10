8 продуктов, которые негативно влияют на организм

Если вы думаете, что вредными продуктами можно считать только сахар и Кока-Колу, то эта подборка для вас.

Искусственные подсластители

К сожалению, "сладкие враги" могут скрываться под разными названиями на этикетках знакомых нам продуктов (поэтому советуем тщательно изучать их состав еще в супермаркете). Они в 10-600 раз превосходят сладость сахара, вызывают сильное чувство голода, что чревато не только лишними килограммами, но даже ожирением. Наш мозг не получает сигнала о том, что желание "съесть чего-нибудь сладенького" было удовлетворено, и мы продолжаем есть больше, даже не замечая этого.

Гидрогенизированные и трансжиры

Если речь идет не о растительном масле, то оно вряд ли полезно для человека. А те, что используются для приготовления жареной пищи, фастфуда и некоторой выпечки, даже опасны. Гидрогенизированные жиры калорийны и токсичны, способны повысить "плохой" холестерин, снизить "хороший", а также полностью вывести организм из строя. Избегайте также продуктов, в составе которых указано "частично гидрогенизированное масло": потребление трансжиров увеличивает риск развития сердечных заболеваний, инсульта и диабета II типа.

Энергетические напитки

В среднем одна баночка бодрящего напитка содержит больше 30 граммов сахара и множество стимуляторов, которые снижают аппетит, нарушают сон и обезвоживают организм.

Газированные напитки

В составе содовых содержится кукурузный сироп, фруктоза в котором способна вызвать серьезные болезни печени (при выборе любых продуктов стоит избегать кукурузный сироп). Помимо этого, газировки увеличивают чувство голода, заставляя нас потреблять больше калорий, чем это необходимо организму.

Нитриты

Их добавляют в обработанное мясо, такое как бекон, ветчина, салями и сосиски. При высоких температурах нитриты могут образовывать токсичные соединения, известные как нитрозамины, которые, в свою очередь, являются канцерогенными и повышают риск возникновения рака поджелудочной железы, желудка и толстой кишки.

Пищевые красители

Желтые красители № 5 и № 6, обнаруженные в злаках, пудингах и других продуктах, нарушают концентрацию и обучаемость у детей. А еще желтый № 5 может вызывать аллергические реакции у небольшой части населения.

Попкорн из микроволновой печи

Химическое покрытие, используемое в некоторых пакетах для попкорна, разрушается при нагревании до вещества, называемого перфтороктановой кислотой - оно может вызывать онкологию.

Обработанное и выращенное на гормонах мясо

Потребление обработанного мяса, колбас и бекона увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний на 42%, а диабета II типа - на 19%. Кроме того, обработанное мясо содержит большое количество натрия. Точно так же следует избегать мяса, специально выращенного на фермах, нагруженного гормонами и воспаленного из-за стресса, в котором находилось животное.

Н. Гасымова

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