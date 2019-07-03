Рецепт универсального томатного соуса от Или Мамедовой

Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram рецептом универсального томатного соуса, которым она заправляет пасту, смазывает тесто пиццы, использует для запеканок и просто подает с котлетами и картофелем.

Способ приготовления:

1. В кастрюльку с толстым дном мы перекладываем консервированные томаты, чуть разминаем вилкой и ставим на огонь.

2. Как 3/4 жидкости выпарится, добавляем 1 ч.л. сахарного песка, 1 неполную ч.л. соли, толченый чеснок, чуть перца и 2-3 ст.л оливкового масла. Перемешиваем и спустя 2-3 минутки пюрируем томаты погружным блендером.

3. В готовый соус добавляем орегано и базилик (если соус предназначен для пасты, то добавьте ароматную петрушку), увариваем на огне еще 1-2 минуты, затем снимаем соус с огня и перекладываем в пиалу для остывания.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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