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1 июля 2019 12:23

"Карныярык" - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт блюда "карныярык" от азербайджанского фуд-блогера Или Мамедовой.

Необходимые ингредиенты (на 2 порции):

  • 4 средних баклажана
  • 250 гр бараньего фарша (можно заменить говяжьим)
  • 1 средний репчатый лук
  • 3 средних помидора
  • пол пучка свежей петрушки
  • 1 зубчик чеснока
  • 3 ст.л. томатной пасты
  • 4 острых стручковых перца
  • растительное масло
  • соль, перец 

Способ приготовления: 

1. Промываем баклажаны, удаляем их хвостики и "зебраобразно" срезаем кожуру плода. "Распариваем брюхо" баклажанов и опускаем плоды в соленую холодную воду, на полчаса. Спустя 30 минут промываем и обсушиваем баклажаны, затем выкладываем их на сковороду с заранее разогретым растительным маслом. Обжариваем со всех сторон, после чего выкладываем на бумажное полотенце, которое впитает весь лишний жир.

2. Начинка:

  •  Разогреваем в сковороде 2 ст.л. растительного масла и припускаем в нем мелконарезанный репчатый лук.
  • Добавляем фарш, перемешиваем и тушим с луком около 8-10 минут. Заправляем мясо толченым чесночком, солью и перцем.
  • Добавляем к начинке протертые через терку помидоры и 1 ст.л. томатной пасты, разведенной в 2 ст.л. горячей воды. Перемешиваем и тушим мясо в помидорном соку 10 минут.
  • Заправляем сочную начинку мелконарезанной петрушкой и снимаем сковороду с огня. 

3. Разогреваем духовку до 200 градусов. Выкладываем баклажаны в жаропрочную форму для запекания. Маленьким ножиком проходимся по разрезу, раскрываем брюшко баклажана и начиняем его ароматным фаршем.  Разводим оставшиеся 2 ст.л. томатной пасты в горячей воде и поливаем томатным соком наше блюдо. Укладываем на каждый баклажан стручковый перец и дольку помидора. Отправляем в духовку и запекаем 20 минут.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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