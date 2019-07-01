"Карныярык" - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт блюда "карныярык" от азербайджанского фуд-блогера Или Мамедовой.

Необходимые ингредиенты (на 2 порции):

4 средних баклажана

250 гр бараньего фарша (можно заменить говяжьим)

1 средний репчатый лук

3 средних помидора

пол пучка свежей петрушки

1 зубчик чеснока

3 ст.л. томатной пасты

4 острых стручковых перца

растительное масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Промываем баклажаны, удаляем их хвостики и "зебраобразно" срезаем кожуру плода. "Распариваем брюхо" баклажанов и опускаем плоды в соленую холодную воду, на полчаса. Спустя 30 минут промываем и обсушиваем баклажаны, затем выкладываем их на сковороду с заранее разогретым растительным маслом. Обжариваем со всех сторон, после чего выкладываем на бумажное полотенце, которое впитает весь лишний жир.

2. Начинка:

Разогреваем в сковороде 2 ст.л. растительного масла и припускаем в нем мелконарезанный репчатый лук.

Добавляем фарш, перемешиваем и тушим с луком около 8-10 минут. Заправляем мясо толченым чесночком, солью и перцем.

Добавляем к начинке протертые через терку помидоры и 1 ст.л. томатной пасты, разведенной в 2 ст.л. горячей воды. Перемешиваем и тушим мясо в помидорном соку 10 минут.

Заправляем сочную начинку мелконарезанной петрушкой и снимаем сковороду с огня.

3. Разогреваем духовку до 200 градусов. Выкладываем баклажаны в жаропрочную форму для запекания. Маленьким ножиком проходимся по разрезу, раскрываем брюшко баклажана и начиняем его ароматным фаршем. Разводим оставшиеся 2 ст.л. томатной пасты в горячей воде и поливаем томатным соком наше блюдо. Укладываем на каждый баклажан стручковый перец и дольку помидора. Отправляем в духовку и запекаем 20 минут.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook