Как питаться в жару? - 4 правила - ФОТО

Рассказываем, как надо питаться в жару, чтобы чувствовать себя комфортно.

Если не хочется есть - не ешьте

Есть в жару хочется очень малому количеству людей. Но, питаться все-таки надо.

Обязательно завтракайте до наступления пекла. И даже если вы не любите завтраки, то, поверьте, при предложенном варианте питания они действительно смогут вам понравиться и, скорее всего, станут одним из самых комфортных приемов пищи. Есть с утра обязательно нужно углеводы (и сложные, и простые), а также дополнять их жирами и белками. Например, домашняя шаурма из цельнозерновой лепешки с авокадо, творожным сыром, рыбой/курицей и зеленью станет отличным вариантом летнего завтрака.

И обязательно ужинайте (причем и углеводами, и белками, и овощами). А в остальное время дня только перекусываем фруктами или пьем прохладные смузи. Также на помощь придут салаты (например, с тунцом, яйцами, морепродуктами, бобовыми) и белковая пища (творог, творожные густые напитки, сырники, запеканки)..

Употребляйте растительные жиры

2/3 всех потребляемых летом жиров должны быть растительными. Они сохранят кожу увлажненной, помогут организму легче переносить критические дни при жаре, а всем остальным элементам легко всасываться в кишечнике. А еще мозг будет работать с адекватной скоростью (да, не только от углеводов его функционирование налаживается).

Не отказывайтесь от сладкого

Если вы относитесь к тому типу людей, что каждую зиму набирают более 2 килограммов, а к лету всеми силами стараются их согнать, то ваш вариант летних дневных перекусов - что-то вкусное, но не обязательно сытное.

Это могут быть:

запеченные с творогом и медом груши и яблоки;

молочный коктейль (без мороженого) на основе фруктов, молока, йогурта. Можно также добавить мед и семена;

салат из ярких овощей с полезной заправкой (растительные масла, бальзамик, лимонный или апельсиновый сок, йогурт с чесноком и так далее);

мороженое из банана;

домашнее желе из ягод, фруктов и желатина;

пудинг из йогурта, чиа и фруктов;

авокадо с цельнозерновым хлебом;

кисломолочные напитки с сухофруктами (смешиваем в блендере).

Пейте больше

Иногда мы путаем жажду с голодом и едим вместо того, чтобы пить. Или пьем так, что совсем эту жажду не утоляем. Думаю, вы слышали, что летом бороться с жарой помогают теплая вода или горячий чай. Но на самом деле для того, чтобы утолить жажду, достаточно выпить любой напиток комнатной температуры. Холодные варианты тоже пить можно, но они не уберут жажду моментально, как это произойдет с напитками комнатной температуры.

Н. Гасымова

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