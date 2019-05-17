Томатный суп - Идеальный рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова на своей странице в Instagram поделилась идеальным рецептом томатного супа, который придется по душе всем.

Необходимые ингредиенты:

банка консервированных помидоров

1 головка репчатого (красного) лука

стебель сельдерея и зубчик чеснока (не обязательно)

1 красный перец

1 стакан куриного бульона (или готовые кубики)

100 мл сливок (10%)

оливковое масло

орегано, сушеный базилик

соль, перец

Способ приготовления:

1) Промыть и нарезать на произвольные фигурки репчатый лук, чеснок, сельдерей и красный сладкий перец, консервированные помидоры также порезать на несколько частей. Не стоит гнаться за эстетикой, ведь в конечном итоге вся нарезанная вами красота "умрет" под ножами блендера, как бы грубо это не прозвучало.

2) Разогреваем в кастрюльке оливковое масло и обжариваем до золотистого цвета репчатый лук. Затем добавляем к нему нарезанные перец, сельдерей и чеснок; пассеруем овощи до мягкости.

3) Самое время добавлять томаты! Выкладываем в кастрюлю томаты, сдабриваем овощи сушеными травами, солью и перцем. Даем томатному соку прокипеть, после чего вливаем горячий куриный бульон, перемешиваем готовый на 90% супчик. После закипания прибегаем к помощи погружного блендера и пюрируем наш суп. Возвращаем кастрюльку на газ и вливаем в суп сливки. Перемешиваем. Даем нашему томатному супу прокипеть 1 минуту, затем снимаем его с огня.

Обычно томатный суп подают с гренками и заправляют сыром, который приятно подтаивает и тянется тонкой лентой, но в блогер решила подать суп с чесночным хлебом, запеченным в духовке, с добавлением непосредственно на него брусочка сыра за 2 минуты до готовности.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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