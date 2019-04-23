Грузинский чахохбили - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Есть блюда специфические, которые могут угодить не всем! А есть такие, что полюбятся даже самому яркому представителю приверед!
Грузинское блюдо чахохбили - одно из них! Да, оно может не столь привлекательно на вид, но какое же оно вкусное!", - написала азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова в своем блоге в Instagram и поделилась адаптированным рецептом этого блюда.
Необходимые ингредиенты:
- 1 курочка
- 2 красных лука
- 2 красных и 1 зеленый перец
- 3 помидора
- 2 зубчика чеснока
- зелень укропа, кинзы и петрушки
- 1 полная ч.л хмели-сунели
- аджика либо острый перец чили (его можно заменить на "пул бибер")
- настой шафрана
- подсолнечное и сливочное масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Тушку курицы вымыть, просушить бумажным полотенцем и порубить на куски. Посолить, поперчить.
2. Хорошо разогреть глубокую сковороду, влить чуть растительного масла, выложить куски курицы. Обжаривать 10-15 минут на среднем огне, чтобы они равномерно покрылись корочкой. Переложить их в мисочку.
3. На той же сковороде в смеси растительного и сливочного масла обжариваем лук, нарезанный полукольцами. Как только он смягчится и покроется румянцем, добавляем к нему нарезанные соломкой перцы и толченый чеснок. Солим, перчим. Выкладываем к слегка обжаренным овощам курочку.
4. Помидоры ошпариваем и снимаем с них кожицу, мякоть нарезаем кубиками и отправляем к курочке. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне около 25 минут.
5. Добавляем к блюду настой шафрана, хмели-сунели, аджику, нарубленную зелень и томим под крышкой еще около 5 минут.
Приятного аппетита!
Н. Гасымова
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