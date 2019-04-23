23 апреля 2019

отправить статью
Грузинский чахохбили - Рецепт от Или Мамедовой <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

13:07

  • 131
Грузинский чахохбили - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО
10 способов быстро сбросить лишний вес

Гурмания

11:45

  • 209
10 способов быстро сбросить лишний вес
Как концентрировать внимание на работе? - 7 советов <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

11:13

  • 189
Как концентрировать внимание на работе? - 7 советов - ФОТО

23 апреля 2019 13:07

Грузинский чахохбили - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Есть блюда специфические, которые могут угодить не всем! А есть такие, что полюбятся даже самому яркому представителю приверед!

Грузинское блюдо чахохбили - одно из них! Да, оно может не столь привлекательно на вид, но какое же оно вкусное!", - написала азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова в своем блоге в Instagram и поделилась адаптированным рецептом этого блюда.

Необходимые ингредиенты:

  • 1 курочка
  • 2 красных лука
  • 2 красных и 1 зеленый перец
  • 3 помидора
  • 2 зубчика чеснока
  • зелень укропа, кинзы и петрушки
  • 1 полная ч.л хмели-сунели
  • аджика либо острый перец чили (его можно заменить на "пул бибер")
  • настой шафрана
  • подсолнечное и сливочное масло
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Тушку курицы вымыть, просушить бумажным полотенцем и порубить на куски. Посолить, поперчить.

2. Хорошо разогреть глубокую сковороду, влить чуть растительного масла, выложить куски курицы. Обжаривать 10-15 минут на среднем огне, чтобы они равномерно покрылись корочкой. Переложить их в мисочку. 

3. На той же сковороде в смеси растительного и сливочного масла обжариваем лук, нарезанный полукольцами. Как только он смягчится и покроется румянцем, добавляем к нему нарезанные соломкой перцы и толченый чеснок. Солим, перчим. Выкладываем к слегка обжаренным овощам курочку. 

4. Помидоры ошпариваем и снимаем с них кожицу, мякоть нарезаем кубиками и отправляем к курочке. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне около 25 минут.

5. Добавляем к блюду настой шафрана, хмели-сунели, аджику, нарубленную зелень и томим под крышкой еще около 5 минут.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 131

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гурмания

20 апреля 10:45

  • 565
Горячие бутерброды с креветками - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Гурмания

17 апреля 10:45

  • 788
Как пьют кофе в разных странах? - ФОТО

Гурмания

14 апреля 10:15

  • 429
Грушевый тарт татен – Пошаговый рецепт от Или Мамедовой - ФОТО