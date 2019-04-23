Грузинский чахохбили - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Есть блюда специфические, которые могут угодить не всем! А есть такие, что полюбятся даже самому яркому представителю приверед!

Грузинское блюдо чахохбили - одно из них! Да, оно может не столь привлекательно на вид, но какое же оно вкусное!", - написала азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова в своем блоге в Instagram и поделилась адаптированным рецептом этого блюда.

Необходимые ингредиенты:

1 курочка

2 красных лука

2 красных и 1 зеленый перец

3 помидора

2 зубчика чеснока

зелень укропа, кинзы и петрушки

1 полная ч.л хмели-сунели

аджика либо острый перец чили (его можно заменить на "пул бибер")

настой шафрана

подсолнечное и сливочное масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Тушку курицы вымыть, просушить бумажным полотенцем и порубить на куски. Посолить, поперчить.

2. Хорошо разогреть глубокую сковороду, влить чуть растительного масла, выложить куски курицы. Обжаривать 10-15 минут на среднем огне, чтобы они равномерно покрылись корочкой. Переложить их в мисочку.

3. На той же сковороде в смеси растительного и сливочного масла обжариваем лук, нарезанный полукольцами. Как только он смягчится и покроется румянцем, добавляем к нему нарезанные соломкой перцы и толченый чеснок. Солим, перчим. Выкладываем к слегка обжаренным овощам курочку.

4. Помидоры ошпариваем и снимаем с них кожицу, мякоть нарезаем кубиками и отправляем к курочке. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне около 25 минут.

5. Добавляем к блюду настой шафрана, хмели-сунели, аджику, нарубленную зелень и томим под крышкой еще около 5 минут.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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