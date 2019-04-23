10 способов быстро сбросить лишний вес

Можно сколько угодно пытаться изобрести волшебные таблетки для снижения веса и "отпиливать" от ужина по одной калории, но все-таки единственный действенный способ быстро сбросить вес без вреда для здоровья - сбалансированное питание, активные физические нагрузки и самоконтроль. Если с мотивацией и упрямством у вас нет никаких проблем, вы уже на полпути к успеху, а мы расскажем, как похудеть, чтобы при этом не навредить своему организму.

1. КРУГОМ ВОДА

Ученые с переменным успехом развенчивают миф о том, что состояние нашей кожи напрямую зависит от количества воды, которое мы выпиваем за день. Кроме тех случаев, когда ее настолько много, что это вызывает отечность. Но это вовсе не значит, что два стакана воды перед едой, которые феноменально способствуют улучшению пищеварения, кто-то отменял. А вот во время еды пить не стоит. Вода практически не задерживается в желудке, но при этом, забирает с собой часть желудочного сока.

2. САХАРУ РОЗНЬ

Сахар - враг хорошей фигуры. Банально? Но вполне реально. Совсем отказываться от сладкого не стоит, он все-таки необходим - быстро поднимает уровень глюкозы в крови, вызывая прилив энергии. Просто научитесь правильно находить ему эквиваленты. Скажем, замените молочный шоколад на темный, мороженое - на замороженные фрукты, а латте - на американо. А вот от пакетированных соков и газированных напитков придется отказаться навсегда. Жвачку "без сахара" тоже отправьте в мусорное ведро.

3. "НЕ СЫПЬ МНЕ СОЛЬ..."

Еще один быстрый способ сбросить вес - отказаться от соли. В привычных нам количествах она явно не способствует быстрому снижению веса - задерживает воду в организме. Начинайте отказываться от нее постепенно, например, замените готовые соленые снеки на hand made морковные палочки с хумусом.

4. ПОСТАВИМ НА ЖИРЕ ЖИРНУЮ ТОЧКУ

Да-да, все-таки придется купить ту толстенную книгу: "1050 блюд для приготовления в пароварке". И пароварку.

5. ОСТОРОЖНО, ВЫПЕЧКА!

Утрите скупую слезу и, в первую очередь, попрощайтесь с любимыми булочкам, круассанами и белым хлебом. А вот цельнозерновой "подвид" исключать из рациона, конечно, не стоит. Оправдать кусочек такого хлеба за завтраком помогут пищевые волокна, витамины группы В и витамин Е, минералы (железо, цинк и селен), антиоксиданты, растительные эстрогены и другие полезные элементы в его составе.

6. ДОБАВЬ ОГНЯ!

Один из секретов стройности азиаток - острая еда. Она помогает организму сжигать калории, повышая температуру тела. И речь идет не о жгучем блюде с соусом чили, от которого на глазах появляются слезы (у нас нет задачи превратить вас в огнедышащего дракона). Небольшой щепотки красного перца время от времени будет достаточно.

7. ПОЗАВТРАКАЕМ?

Мы говорили об этом тысячу раз, но знаем, что это важное правило многие продолжают упорно игнорировать. Проговорите вслух или повесьте на холодильник плакат: завтрак - это САМЫЙ ВАЖНЫЙ прием пищи. Овсянка, йогурт с кусочками фруктов, тосты с пылу с жару - выбирайте на свой вкус, а полученные калории - уверенно сжигайте в течение всего дня.

8. УЖИН СО ЗНАКОМ МИНУС

Отдавать ужин врагу, как в популярной присказке, все-таки не стоит, но задуматься о количестве калорий в блюде "после шести" - обязательно. Ночью пищеварение замедляется в несколько раз - желудку не справиться. Совсем пропустить ужин можно, только если вы чувствуете, что переели за обедом. В противном случае, велик шанс, что вам грозит ночь на дежурстве у холодильника.

9. ПОМЕДЛЕННЕЕ, ПОЖАЛУЙСТА

"Жуй медленно. Жуй медленно. Жуй медленно..." Повторяйте раз за разом эту диетическую мантру, и скоро это войдет в привычку. Желудку требуется время, чтобы подать сигнал мозгу, что он сыт и доволен. В среднем - минут 15-20. За ужином постарайтесь сфокусироваться на еде, а не на новом эпизоде любимого сериала. Так вы сможете лучше контролировать сам процесс и наслаждаться вкусом, а не просто бездумно проглатывать "топливо".

10. ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Найти миллион оправданий, чтобы ограничить себя в любой физической активности? А вы поднаторели в этом деле! Спешим разочаровать: без физических нагрузок, к сожалению, никак. Тут, главное, подойти к делу с умом. Не стоит перегружать организм и сходу строить из себя гуру фитнеса. Вес, возможно, и будет плавно уходить, но вот сердце спасибо не скажет. Все тренировки должны быть тщательно подобраны (по возрасту, состоянию здоровья и желаемому результату), как платье Chanel. Поставьте цель, прислушайтесь к организму, просчитайте, сколько занятий в неделю сможете легко выдержать. Сделайте тренировки более интенсивными, если ваша работа сидячая. Не ленитесь. Приседания и растяжку можно выполнять и дома, пока смотришь пятисотую серию "Игры престолов".

Х. Зейналова

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