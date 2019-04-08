Быстрый, вкусный, сытный ужин - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

В конце дня хочется приготовить что-то вкусное, но быстрое. Вновь на помощь приходит блог Или Мамедовой, с ее рецептами различных блюд.
На этот раз она поделилась рецептом пасты с запеченным баклажаном и пармезаном в придачу с куриной грудкой, начиненной моцареллой. Уверены, что рецепт быстрого, вкусного и сытного ужина станет одним из ваших любимых.
Ингредиенты:
- 250 гр мелкой пасты
- 2 ст.л томатной пасты
- 3 баклажана
- помидорки черри
- 40 гр пармезана
- 350 гр куриного филе
- 60 гр моцареллы
- дижонская горчица
- 2 зубчика чеснока
- сухой базилик
- свежая петрушка
- оливковое масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Разогреваем духовку до 220 градусов.
2. Баклажаны нарезаем на мелкие кубики. Куриное филе солим, перчим и надрезаем ножом кармашек сбоку или на верхушке мяса. Обмазываем хорошенько дижонской горчицей. Отправляем спрыснутые оливковым маслом куриное филе с баклажанами в духовку на 20-25 минут. За 5 мин до готовности выкладываем на противень помидорки черри, а в кармашек грудинки нарезанную моцареллу. Заправляем курочку сухим базиликом и допекаем в духовке до расплавления сыра.
3. За время выпекания курицы с баклажанами, обжариваем мелкую пасту в сотейнике, затем вливаем к ней кипяток (можно горячий куриный бульон) - нам нужно, чтобы жидкость лишь покрывала макарошки. Следом добавляем томатную пасту и соль, размешиваем. Варим макарошки до мягкости. При надобности добавьте еще воды. Главное добиться в итоге мягкой пасты в кремовом томатном соусе. Перед заправлением макарошек оливковым маслом, добавляем свеженарезанную зелень петрушки и 2 разделенных на двое зубчиков чеснока (для аромата).
4. Смешиваем макарошки с запеченными баклажанами, обильно посыпаем пармезаном и подаем с курочкой с тягучим сыром внутри.
Приятного аппетита!
Н. Гасымова
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