Быстрый, вкусный, сытный ужин - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

В конце дня хочется приготовить что-то вкусное, но быстрое. Вновь на помощь приходит блог Или Мамедовой, с ее рецептами различных блюд.

На этот раз она поделилась рецептом пасты с запеченным баклажаном и пармезаном в придачу с куриной грудкой, начиненной моцареллой. Уверены, что рецепт быстрого, вкусного и сытного ужина станет одним из ваших любимых.

Ингредиенты:

250 гр мелкой пасты

2 ст.л томатной пасты

3 баклажана

помидорки черри

40 гр пармезана

350 гр куриного филе

60 гр моцареллы

дижонская горчица

2 зубчика чеснока

сухой базилик

свежая петрушка

оливковое масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Разогреваем духовку до 220 градусов.

2. Баклажаны нарезаем на мелкие кубики. Куриное филе солим, перчим и надрезаем ножом кармашек сбоку или на верхушке мяса. Обмазываем хорошенько дижонской горчицей. Отправляем спрыснутые оливковым маслом куриное филе с баклажанами в духовку на 20-25 минут. За 5 мин до готовности выкладываем на противень помидорки черри, а в кармашек грудинки нарезанную моцареллу. Заправляем курочку сухим базиликом и допекаем в духовке до расплавления сыра.

3. За время выпекания курицы с баклажанами, обжариваем мелкую пасту в сотейнике, затем вливаем к ней кипяток (можно горячий куриный бульон) - нам нужно, чтобы жидкость лишь покрывала макарошки. Следом добавляем томатную пасту и соль, размешиваем. Варим макарошки до мягкости. При надобности добавьте еще воды. Главное добиться в итоге мягкой пасты в кремовом томатном соусе. Перед заправлением макарошек оливковым маслом, добавляем свеженарезанную зелень петрушки и 2 разделенных на двое зубчиков чеснока (для аромата).

4. Смешиваем макарошки с запеченными баклажанами, обильно посыпаем пармезаном и подаем с курочкой с тягучим сыром внутри.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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