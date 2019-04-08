8 апреля 2019

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Быстрый, вкусный, сытный ужин - Рецепт от Или Мамедовой <span class="color_red">- ФОТО</span>

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8 апреля 2019 11:10

Быстрый, вкусный, сытный ужин - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

В конце дня хочется приготовить что-то вкусное, но быстрое. Вновь на помощь приходит блог Или Мамедовой, с ее рецептами различных блюд. 

На этот раз она поделилась рецептом пасты с запеченным баклажаном и пармезаном в придачу с куриной грудкой, начиненной моцареллой. Уверены, что рецепт быстрого, вкусного и сытного ужина станет одним из ваших любимых. 

Ингредиенты:

  • 250 гр мелкой пасты
  • 2 ст.л томатной пасты
  • 3 баклажана
  • помидорки черри
  • 40 гр пармезана
  • 350 гр куриного филе
  • 60 гр моцареллы
  • дижонская горчица
  • 2 зубчика чеснока
  • сухой базилик
  • свежая петрушка
  • оливковое масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Разогреваем духовку до 220 градусов. 

2. Баклажаны нарезаем на мелкие кубики. Куриное филе солим, перчим и надрезаем ножом кармашек сбоку или на верхушке мяса. Обмазываем хорошенько дижонской горчицей. Отправляем спрыснутые оливковым маслом куриное филе с баклажанами в духовку на 20-25 минут. За 5 мин до готовности выкладываем на противень помидорки черри, а в кармашек грудинки нарезанную моцареллу. Заправляем курочку сухим базиликом и допекаем в духовке до расплавления сыра.

3. За время выпекания курицы с баклажанами, обжариваем мелкую пасту в сотейнике, затем вливаем к ней кипяток (можно горячий куриный бульон) - нам нужно, чтобы жидкость лишь покрывала макарошки. Следом добавляем томатную пасту и соль, размешиваем. Варим макарошки до мягкости. При надобности добавьте еще воды. Главное добиться в итоге мягкой пасты в кремовом томатном соусе. Перед заправлением макарошек оливковым маслом, добавляем свеженарезанную зелень петрушки и 2 разделенных на двое зубчиков чеснока (для аромата).

4. Смешиваем макарошки с запеченными баклажанами, обильно посыпаем пармезаном и подаем с курочкой с тягучим сыром внутри.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова       

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