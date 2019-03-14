Салат Мимоза - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Говорят, салат Мимоза появился в 1970-ые годы и стал кулинарным хитом многих женщин, которые хотели подавать на стол красиво оформленные блюда. А свое необычное название блюдо получило из-за схожести с весенней мимозой, лежащей на снегу.

Известная фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram рецептом и отметила, что салат Мимоза давно считается праздничным, хотя его ингредиенты достаточно просты и их можно найти на кухне в любой день недели.

Для мимозы необходимо и достаточно собрать послойно отварные и протертые через терку картофель (3 шт), морковь (3 шт), куриное филе (150 гр), соленые огурцы (4-5 шт), куриные яйца (3 шт) и сыр Гауда (120 г). Каждый слой хорошенько посолить и поперчить; промазать соусом из майонеза и сметаны, смешанных в равном количестве.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook