После долгой и изматывающей зимы нашему организму требуется поддержка. Чтобы избежать такого неприятного явления, как авитаминоз, следует уделять самое пристальное внимание питанию - тогда ничто не будет в состоянии омрачить наступление долгожданных теплых дней.

Рассказываем, какие продукты нужно есть весной, чтобы быть в тонусе.

ЦИТРУСОВЫЕ

Апельсины, мандарины, лимоны, помело, грейпфруты - все это обязательно должно быть в вашем холодильнике этой весной. Как известно, все эти фрукты богаты витамином С, который в свою очередь, необходим нам для укрепления сосудов, здоровой кожи и лучшего усвоения железа. Также аскорбиновая кислота помогает поддерживать иммунитет и защищает от простуды. Еще одна причина запастись цитрусовыми - это содержание в них пектина, который способствует выведению из организма шлаков и токсинов.

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Если вы не любите кефир, йогурт, творог и прочие кисломолочные продукты, то настало самое время изменить свои привычки. Они не только помогают поддерживать в норме микрофлору кишечника (что помогает организму усваивать белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы), но и благодаря содержанию витамина А защищают наши легкие - то, что нужно, чтобы уберечься от весенней простуды. Не говоря уже о том, что кисломолочные продукты также являются источником кальция и участвуют в построении клеток головного мозга.

БОБОВЫЕ

Все бобовые богаты не только белком, но и другими полезными веществами. В горохе (как консервированном, так и в замороженном - вряд ли вам удастся достать весной свежий!) содержится много антиоксидантов, которые замедляют процессы старения организма. Фасоль же, особенно стручковая, является богатым источником магния и витаминов группы В - они помогают поддерживать нервную систему и противостоять стрессу.

КАПУСТА

Капуста считается едва ли не более богатым источником витамина С, чем цитрусовые. Причем есть ее можно как в свежем, так и в квашенном виде - главное перед подачей ни в коем случае не промывать ее от рассола, чтобы продукт не потерял свои ценные свойства. Кроме того, капуста - это источник клетчатки, необходимой нам для хорошего пищеварения.

РЕДИС

В редисе, помимо витамина С (запомните: чем более красный корнеплод, тем больше в нем аскорбиновой кислоты), также витамины группы В, железо и калий. К тому же редис богат фитонцидами, которые помогают избежать таких неприятностей, как весенняя простуда.

ЛИСТОВОЙ САЛАТ

Салат, да и вообще вся зелень богата хлорофиллом - а если верить ведической системе питания, это вещество является ничем иным, как "зеленой кровью" мира растений. То что нужно для того, чтобы взбодриться после зимней спячки! Но даже если отвлечься от экзотических учений, нельзя не признать, что в зелени действительно содержится масса пользы в виде антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Так что выбирайте любимый вид зелени и налегайте на нее с чистой совестью: теперь вы знаете, что есть весной.

ТОМАТЫ

Несмотря на то, что ранней весной найти вкусные помидоры не так уж и легко, не стоит пренебрегать этим продуктом. Томаты обладают мощными антибактериальными и противовоспалительными свойствами, укрепляют нервную систему и помогают бороться с переутомлением. Еще одно доказательство того, что томаты полезно есть именно весной - их способность активизировать защитные функции кожи против ультрафиолета: то, что нужно в условиях, когда солнце с каждым днем начинает светить все ярче.

РЫБА

Главный источник обожаемых диетологами всего мира Омега-3 жирных кислот - это рыба, причем чем северней ареал ее обитания, тем больше в ней пользы для измученного зимой организма. Лосось, сардина и сельдь помогают в укреплении костей и зубов - благодаря богатому содержанию витамина D, который улучшает усвоение кальция.

Н. Гасымова

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