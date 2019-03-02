Вкусный и быстрый рецепт голубцов от Или Мамедовой - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт голубцов, фаршированных мясом, рисом, зеленью и овощами, которым на своей странице в Instagram поделилась азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова.
Ингредиенты:
- средний кочан капусты
- 350 гр говяжего фарша
- 0,5 ст круглого риса
- 1 маленькая головка репчатого лука
- 1 морковь
- 2-3 шт помидоров + 2 ст.л томатной пасты
- 2 красных перца
- пучок укропа и пучок кинзы
- 2 зубчика чеснока
- растительное масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Разобрать кочан капусты на отдельные листья (если получается это сделать не порвав листья) и подержать в кипящей воде 2-3 минуты, до эластичности листьев.
Либо подготовить капустные листья другим способом: вырезать у кочана кочерыжку и погрузить целый кочан в большую кастрюлю с едва кипящей подсоленной водой. По мере отваривания верхние капустные листья будут становиться мягкими и эластичными.
2. С каждого капустного листа срезать утолщенную грубую часть.
3. Приготовить начинку для голубцов.
Репчатый лук очистить и мелко нарезать. Морковь вымыть, очистить и натереть на терке.
Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости.
Зелень вымыть и мелко порубить.
Замочить рис и промыть в нескольких водах до прозрачности воды.
Красные перцы натереть на терке.
Развести томатную пасту в 4 ст.л воды.
Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить через чесноковыжималку.
Соединить вместе фарш, рис, лук с морковью, зелень, рубленый чеснок, красный перец и томатную пасту. Посолить и поперчить. Все хорошо перемешать.
Приятного аппетита!
Н. Гасымова
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