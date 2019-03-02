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2 марта 2019 09:04

Вкусный и быстрый рецепт голубцов от Или Мамедовой - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт голубцов, фаршированных мясом, рисом, зеленью и овощами, которым на своей странице в Instagram поделилась азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова.

Ингредиенты:

  • средний кочан капусты
  • 350 гр говяжего фарша
  • 0,5 ст круглого риса
  • 1 маленькая головка репчатого лука
  • 1 морковь
  • 2-3 шт помидоров + 2 ст.л томатной пасты
  • 2 красных перца
  • пучок укропа и пучок кинзы
  • 2 зубчика чеснока
  • растительное масло
  • соль, перец

  

Способ приготовления:

1. Разобрать кочан капусты на отдельные листья (если получается это сделать не порвав листья) и подержать в кипящей воде 2-3 минуты, до эластичности листьев.

Либо подготовить капустные листья другим способом: вырезать у кочана кочерыжку и погрузить целый кочан в большую кастрюлю с едва кипящей подсоленной водой. По мере отваривания верхние капустные листья будут становиться мягкими и эластичными.

2. С каждого капустного листа срезать утолщенную грубую часть.

3. Приготовить начинку для голубцов.

Репчатый лук очистить и мелко нарезать. Морковь вымыть, очистить и натереть на терке.

Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости.

Зелень вымыть и мелко порубить.

Замочить рис и промыть в нескольких водах до прозрачности воды.

Красные перцы натереть на терке.

Развести томатную пасту в 4 ст.л воды.

Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить через чесноковыжималку.

Соединить вместе фарш, рис, лук с морковью, зелень, рубленый чеснок, красный перец и томатную пасту. Посолить и поперчить. Все хорошо перемешать.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова       

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