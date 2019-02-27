11 идей для завтрака со всего света - ФОТО

Если вы устали от традиционного азербайджанского завтрака с "помидор-юмурта", "кюкю", горячим лавашом, сыром и сладким чаем (в это сложно верится), то вот вам 11 зарубежных завтраков, которые могут вдохновить вас на новые кулинарные подвиги и разнообразить ваше утреннее меню.

ГРЕЦИЯ: ПИРОГ БУГАЦА

Одним из наиболее распространенных в Греции блюд на завтрак является знаменитый пирог бугаца, который любят как местные жители, так и туристы. Делается он не так уж сложно - в его основе лежит тесто на пшеничной муке с добавлением оливкового масла. Главной особенностью пирога является начинка: жирный творог смешивается с корицей и сахарной пудрой, а также добавляется неожиданный ингредиент - перец чили, который придает блюду пикантность. Начинка заворачивается в тесто, и затем блюдо ставится в духовку. Есть такой пирог принято охлажденным - также его можно полить медом.

ИНДИЯ: УПМА

Нетривиальное применение манной крупе нашли в Индии в далекие времена, и с тех пор она вошла в их повседневную жизнь. В манную крупу, приготовленную на масле ги, здесь принято добавлять чечевицу, обжаренную морковь, перец, лук, кинзу и арахис. Упму надо подавать с пресными лепешками из муки, а также с паниром - домашним сыром из молока, простокваши и сливок.

НИГЕРИЯ: МОЙ-МОЙ

Мой-мой является одним из наиболее популярных местных блюд, так как оно богато протеином, что особенно важно для начала дня. Мой-мой - это бобовый пудинг с измельченным перцем, его принято подавать на стол в паре с пресным рисом.

ИСЛАНДИЯ: ХАФРАГАУТУР

Если вы устали каждое утро есть овсянку, а питаться полезно все же хочется, можете для разнообразия назвать привычную кашу на исландский манер: хафрагаутур. В холодной северной стране люди с давних времен любят на завтрак есть хорошо знакомую нам овсянку, правда, для питательности они щедро сдабривают ее орехами, изюмом и сиропом из коричневого сахара.

МАЛАЙЗИЯ: НАСИ ЛЕМАК

Достаточно простое в приготовлении блюдо пользуется большим успехом в Малайзии, и потому едят его здесь не только на завтрак, но и во время ланча. Более того, оно продается почти во всех уличных кафе. Итак, наси лемак - это так называемый "жирный рис". В длиннозерный рис добавляют кусочки имбиря, а также порезанный красный лук, и 40 минут эту смесь варят в кокосовом молоке. Получившееся блюдо солят и дополняют свежими огурцами, сушеными анчоусами, обжаренный арахисом и кусочками отваренного яйца.

ИЗРАИЛЬ: ШАКШУКА

Можно сказать, что шакшука является очень отдаленным вариантом яичницы. Правда, ее приготовление требует больших усилий, чем знаменитое "блюдо холостяка". Сперва на сковороде на оливковом масле обжаривается репчатый лук и сладкий перец, затем к ним добавляют протертые томаты, и лишь после этого в горячий соус осторожно выкладывают куриные яйца. Все ингредиенты доходят до нужного состояния в течение 5 минут, и сверху блюдо посыпается зеленью - петрушкой или кинзой. Также к шакшуке можно добавить и какой-нибудь любимый сыр - идеальным дополнением будет, например, сыр фета.

КОЛУМБИЯ: АРЕПА

Если в США на улице все едят гамбургеры и хот-доги, то в Южной Америке, и особенно в Колумбии и Венесуэле, по популярности с такой едой может сравниться арепа. Это достаточно большая лепешка, сделанная из маисовой муки, пресная на вкус. Она подается на стол с несколькими видами "наполнителей", которые разложены по разным тарелкам. Каждый желающий может разрезать лепешку, и добавить в нее начинку на свой вкус. Ей может стать буквально что угодно, от плавленого сыра и говядины до тунца с овощами.

РОССИЯ: ПШЕННАЯ КАША С ТЫКВОЙ

Пшенная каша с тыквой является одним из главных русских блюд, хотя сейчас ее и не так часто подают на завтрак, как раньше. И зря - такая каша не только хороша на вкус, но и очень питательна. Рецепт ее приготовления достаточно прост: нарезанную кубиками тыкву надо сварить, и затем как следует помять до относительно однородной консистенции. После этого к тыкве добавляют пшено, и варят до готовности. Также кашу можно дополнить орешками и изюмом по вкусу.

МЕКСИКА: ЧИЛАКИЛЕС

Любителям еды поострее наверняка понравится одно из самых знаменитых национальных блюд Мексики - чилакитес, который здесь чаще всего принято подавать именно на завтрак. Его основу составляет обжаренные кусочки тартильи, залитые сальсой, и подогретые на огне до размягчения. В больших семьях для приготовления чилакитеса обычно используют и недоеденные остатки вчерашнией сальсы и тортильи: экономичный и питательный вариант.

ЕГИПЕТ: ФУЛЬ

Египтяне больше всего любят есть на завтрак всевозможные блюда из бобов - достаточно тяжелые, но вместе с тем питательные. Существует множество разнообразных видов фуля - все зависит от добавок. В его основе - промытые и отжатые бобы, которые 5-6 часов тушат на медленном огне, предварительно смешав их с помидорами, пшеницей, чечевицей и чесноком.

БОЛИВИЯ: САЛТЕНЬЯ

Самое популярное блюдо в Боливии, которое продается здесь на каждом углу, это салтенья. На первый взгляд, салтенья является обычным пирожком, однако его особенность заключается в начинке. Дело в том, что "наполнителем" такого пирожка обычно служит густой суп, в который добавлен желатин. Эта смесь ставится в холодильник, и потом, во время выпечки, суп оттаивает и "плавится". Именно поэтому такие пирожки стоит есть строго в вертикальном положении, иначе точно испачкаете одежду.

Н. Гасымова

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