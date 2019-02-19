В котором часу лучше есть фрукты?

Вы когда-нибудь задумывались, почему апельсиновый фрэш - традиционный атрибут континентальных завтраков, но ни один официант никогда не предложит этот напиток на ужин? Дело в том, что у большинства фруктов действительно есть свое "расписание" - время, в которое они насыщают организм, предотвращают болезни, отодвигают старость и при этом (о, чудо!) не полнят. Так "режим работы" для цитрусовых: с 06.00 до 12.00. Из-за повышенной кислотности парочка долек может обернуться изжогой, несварением и бессонницей.

В новом докладе Всемирной организации здравоохранения фигурирует конкретная цифра - не менее 400 гр фруктов (или от 3 до 5 штук) ежедневно. В идеале они должны быть сезонными - это гарантирует полную гармонию питательных элементов. Но в котором часу нужно восполнять этот жизненно важный минимум?

ДО ИЛИ ПОСЛЕ ЕДЫ

Среднестатистический человек на планете ест фрукты после еды. Тем не менее, как доказал гениальный антрополог и диетолог Алан Уокер в New York Times: делать это необходимо строго на пустой желудок! Все дело в особенностях пищеварения: фрукты не перевариваются в желудке, а находятся там всего минут 15-20. Расщепление и поглощение всех витаминов и антиоксидантов происходит строго в кишечнике. Если же яблоки, сливы, персики и другие фрукты попадают в уже полный желудок, то, под воздействием химических реакций, начинают сбраживать, теряя все самое ценное и вызывая ощущение дискомфорта (например, вздутие живота). В этой цепочке особенно выделяется ананас: принято считать, что он сжигает калории, поэтому в меню ресторанов чаще выступает в роли десерта. В действительности, есть его нужно в самом начале трапезы - при таком раскладе вы существенно облегчите переваривание следующего за ним блюда.

Итак, формула по Алану Уокеру: фрукты можно есть через два часа после свежих овощей; через три - после пищи без мяса; через четыре - после обеда с мясом.

УТРОМ ИЛИ ПОСЛЕ 19.00

Начать день с фруктового салата, значит обеспечить клеткам мощный заряд энергии. А все из-за местных углеводов, постепенный расход которых делает нас бодрыми. Поэтому рекомендуется есть их или на завтрак или, максимум, в полдник. А вот вечер - момент самый неподходящий. Во второй половине дня уровень физической активности уменьшается, и фруктоза, которая не сгорает в теле, имеет свойство накапливаться в виде жира. Ко всему прочему после 19.00 сильно замедляется метаболизм, а значит кусочки фруктов не успевают перевариться и попросту подгнивают.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Увы, но даже расхваленные суперфуды и самые модные ингредиенты для салата полезны далеко не для всех. Например, авокадо и кокос - экземпляры с высоким содержанием жира, поэтому их необходимо серьезно ограничить людям, имеющим проблемы с холестерином. Виноград, банан и вишня "счастливые обладатели" сахаров, которые моментально усваиваются (не успели оглянуться, а на весах уже прибавка) - тем, кто на диете или страдает от сахарного диабета, их нужно в рационе заменить. А вот апельсин и манго - два оптимальных варианта до и после тренировки: они супер бодрят! Дыня (но не больше 350 гр за один раз) поможет поддержать оптимальную гидратацию и восполнит потерю минеральных солей после физических нагрузок.

Н. Гасымова

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