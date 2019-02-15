История появления пахлавы и еще 10 знаменитых десертов - ФОТО

Истинным сладкоежкам нравится не только уплетать сладкое, но и знать о нем интересные истории. Поэтому, если вы любитель сладкого, то вам будет интересна история появления знаменитых десертов, которыми мы с вами и поделимся.

ПАХЛАВА

По словам историка Нури Джанлы, первое упоминание о сладости датировано XV веком: "Традиция готовить тонкое тесто для пахлавы пришла от ассирийцев. В поваренной книге музея османских султанов во дворце Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно которой первая "паклава" была приготовлена во дворце в августе 1453 года. Уверяют, что султану настолько понравилось изобретение повара, что он повелел увековечить его рецепт. С тех пор пахлаву готовят на каждом празднике"

Также как широка география пахлавы, разнообразны рецепты ее приготовления. Они могут отличаться не только в разных странах, но и в соседних селениях.

В Азербайджане же эту сладость традиционно готовят на Новруз байрам. Праздник невозможен без ромбовидного десерта, символизирующего звезду, шекербуры - Луну, и гогала - Солнце.

МАКАРОН

Кондитерское изделие из яичного белка, сахара и молотого миндаля, по некоторым данным, появилось в Италии в эпоху Возрождения, а по другим - во Франции, куда Екатерина Медичи в XVI веке привезла с собой кондитера с Апеннинского полуострова. В любом случае первоначально десерт представлял собой печенье, не соединенное кремом или вареньем. Современный вид лакомство приобрело благодаря кондитерам Ladurée, которые и рискнули изменить привычную рецептуру макарон.

ЭКЛЕР

Десерт появился в начале XIX века благодаря повару Мари-Антуану Карему, изобретшему современное заварное тесто. Лакомство пользовалось огромным успехом у французской знати и съедалось за считанные секунды - буквально со скоростью молнии. Именно поэтому десерт и был назван "эклером", от французского éclair (молния). Кстати, считается, что его идеальная длина - 14 сантиметров, а крем, как и тесто, должен быть заварным.

МАФФИН

Маффины первоначально появились в Англии X-XI веков: тогда десерт имел вид лепешки и изготавливался из обрезков теста, оставшихся после приготовления основной пищи. Подавалось блюдо с вареньем или медом. И хотя в Англии маффины пользовались популярностью, мировую славу они обрели после того, как стали пользоваться успехом в США в конце XIX века. Высокий американский ритм жизни требовал быстрых в приготовлении блюд (в том числе десертов) - и маффины здесь пришли на выручку. Ну а после победы в США кондитерское изделие продолжило свое триумфальное шествие по планете благодаря популяризации кофеен, в которых они непременно продавались.

"КАРТОШКА"

Один из главных десертов Советского Союза на самом деле появился не в СССР, а в Финляндии. Согласно кулинарной легенде, однажды жене знаменитого финского поэта Йохана Рунеберга надо было срочно приготовить угощение для гостей, однако в доме практически ничего не было. Тогда она собрала крошки вчерашних коржей, изюм, и все это соединила с помощью вязкого варенья. Гости были в восторге, а жена и тем более, ведь она нашла такой элегантный выход из ситуации. В Советском Союзе в силу нехватки продуктов в 1920-ые годы пирожное стало пользоваться особым успехом и завоевало сердца миллионов людей.

ТИРАМИСУ

Хотя итальянцы настаивают на том, что этот десерт появился еще в XVII веке в честь визита в Сиену знаменитого любителя сладкого Козимо III Медичи, реальность немного прозаичнее - впервые тирамису приготовили в 1960-1970-ых годах вследствие экспериментов кондитеров. В переводе с итальянского название десерта переводится как "взбодри меня" - в силу своей калорийности, а также использования кофе в качестве одного из его основных ингредиентов.

БЕЗЕ

Безе (или меренга) является одним из самых простых и достаточно быстрых в приготовлении десертов. Есть две версии происхождения лакомства: согласно первой, его придумал кондитер Гаспарини из швейцарского городка Майринген (отсюда и название "меренга"); согласно другой версии, родиной безе (от французского baiser, что означает "поцелуй") является Франция. Именно в этой стране рецепт десерта впервые упоминается в привычном нам виде - в кулинарной книге Франсуа Массиала, изданной в конце XVII века.

ШОКОЛАДНАЯ ПЛИТКА

Индейцы майя и ацтеки долгие века употребляли холодный напиток, сделанный из молотых и обжаренных какао-бобов, смешанных с водой. Он был горьким и очень питательным. Колониалисты привезли этот напиток в Европу и, конечно, сделали его сладким. В начале XIX века голландец Конрад ван Гутен запатентовал технологию получения масла какао, что было необходимо для создания плиток шоколада. Ну а в конце того же века был изобретен и способ добавления в новое лакомство сухого молока - это положило начало производству молочного шоколада.

ПУДИНГ

Подлинный символ английской кухни, пудинг первоначально не был сладким блюдом и готовился из мяса с добавлением сухофруктов, которые использовались в качестве консерванта. В таком виде он просуществовал вплоть до XVIII - XIX веков, когда технический прогресс позволил постепенно отказаться от подобного способа делать зимние заготовки. Тогда в пудинг стали добавлять массу различных ингредиентов, от орехов до сахара и самых экзотических специй, которые привозили в Англию со всех уголков необъятной британской империи. Именно поэтому пудинг и было принято считать символом могущества страны.

БЛИНЫ

Одним из главных блюд в русской кухне всегда считались блины. Впервые в летописях о них упоминается еще в IX веке, и это неудивительно, ведь блины не требуют никаких особенных ингредиентов: нужна лишь мука и вода (или молоко). Любопытно, что первоначально блюдо назвали "млин", от слова "молоть". Блины служили настоящим объединяющим фактором бедных и богатых людей, так как ели их в гигантском количестве и те, и другие. Правда, кто-то ел их "пустыми", а кто-то с разнообразными начинками - мясом, рыбой, медом, вареньем и творогом.

ЧИЗКЕЙК

Если вы думаете, что модный десерт появился недавно, вы ошибаетесь. Родиной чизкейка можно считать древнюю Грецию, где впервые упоминается "прародитель" этого блюда, творожный пирог. В те времена, как писал врач Аеджимиус, десертом в силу его калорийности часто питались спортсмены. В наследство от древней Греции чизкейк достался Риму, где его настоящим фанатом был Юлий Цезарь, и таким же образом он попал и в Англию, а через нее - в Америку, колонию Великобритании. Мировую славу десерт обрел именно благодаря США, где кондитеры сделали чизкейк неотъемлемой частью меню многочисленных кофеен.

Н. Гасымова

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