Яблочные оладьи - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт яблочных оладий от азербайджанского фуд-блогера Или Мамедовой, который отлично подойдет для воскресного завтрака.
Необходимые ингредиенты:
- 2 крупных яблока
- 1 яйцо
- 70 гр сахара
- 250 мл молока
- 40 гр сливочного масла
- 170 гр муки
- 1 ч.л разрыхлителя
- 1/4 ч.л соли
- сок половины лимона
- корица
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Яблоки очистить, нарезать кружочками толщиной в 0,7 мм и удалить сердцевину. Сбрызнуть соком лимона и посыпать корицей.
2. Для теста: Чуть взбить венчиком яйцо с сахаром и солью, следом влить половину от общего количества молока. Просеять муку с разрыхлителем, перемешать и влить оставшееся молоко. Затем добавить растопленное сливочное масло и хорошенько перемешать массу до однородности.
3. В сковородке разогреть растительное масло. Окунуть каждый яблочный кружочек в тесто, дать стечь излишкам и положить в горячее масло. Обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета и тут же подавать.
Приятного аппетита!
Н. Гасымова
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