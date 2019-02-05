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Яблочные оладьи - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт яблочных оладий от азербайджанского фуд-блогера Или Мамедовой, который отлично подойдет для воскресного завтрака.

Необходимые ингредиенты:

  • 2 крупных яблока
  • 1 яйцо
  • 70 гр сахара
  • 250 мл молока
  • 40 гр сливочного масла
  • 170 гр муки
  • 1 ч.л разрыхлителя
  • 1/4 ч.л соли
  • сок половины лимона
  • корица
  • растительное масло для жарки

  

  

Способ приготовления: 

1. Яблоки очистить, нарезать кружочками толщиной в 0,7 мм и удалить сердцевину. Сбрызнуть соком лимона и посыпать корицей. 

2. Для теста: Чуть взбить венчиком яйцо с сахаром и солью, следом влить половину от общего количества молока. Просеять муку с разрыхлителем, перемешать и влить оставшееся молоко. Затем добавить растопленное сливочное масло и хорошенько перемешать массу до однородности. 

3. В сковородке разогреть растительное масло. Окунуть каждый яблочный кружочек в тесто, дать стечь излишкам и положить в горячее масло. Обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета и тут же подавать.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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