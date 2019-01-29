Турецкий суп для счастливого брака – Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

"Вы слышали про турецкий суп Эзо гелин? Его готовят невесты накануне своей свадьбы, дабы семейная жизнь была гладкой и счастливой. Ах, если б секрет и рецепт счастливого брака крылся в одном супе, мы б его каждый день готовили", - пишет на своей странице в Instagram фуд-блогер Иля Мамедова и добавляет, что в это суеверие не верит.
Фуд-блогер назвала несколько причин, чтобы каждая взялась готовить это блюдо:
- очень быстро готовится и легок в исполнении
- весьма питателен и богат растительным белком
- является отличной заменой тяжеловатых мясных супов и супов, содержащих мучные изделия (подходит и для веганов)
- сметается в один присест и хорошо усваивается организмом
- играет роль как первого, так и второго блюда.
Lady.Day.Az представляет рецепт супа:
Необходимые ингредиенты:
- 100 г булгура
- 100 г красной чечевицы
- 1 средняя луковица
- 1 морковь
- 1 л куриного бульона (веганы могут заменить его на овощной)
- 2 ст.л растительного масла + 20 г сливочного (веганы могут обойтись только растительным)
- 2 ст.л томатной пасты
- 1 ст.л паприки
- 1/3 лимона
- 1 ч.л сушеной мяты
- 1 зубчик чеснока
Способ приготовления:
1. Разогреваем в кастрюле растительное масло и пассеруем в нем мелконарезанный репчатый лук. Как только лук приобретет золотистый цвет, добавляем к нему тертую морковь и сливочное масло, чуток обжариваем овощи.
2. Разводим в 2 ст.л. кипятка 2 ст.л. томатной пасты и добавляем к овощам.
3. Следом добавляем промытые в нескольких водах крупы. Заливаем 500 мл горячего куриного бульона, накрываем крышкой и даем супчику прокипеть. Следом вливаем ост. 500 мл бульона, убавляем огонь до минимума и готовим суп под крышкой до полного разваривания круп. По окончании варки заправляем солью, перцем, паприкой и сушеной мятой, не забыв добавить зубчик чеснока и половинку лимона. Для остринки можете добавить немножко турецкого "пул бибера".
Приятного аппетита!
Н. Гасымова
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