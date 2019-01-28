Инжир питается осами! - 6 продуктов, которые не являются веганскими

Веганство с каждым днем становится всё популярнее - и как диета, и как забота об окружающей природе, и как образ жизни. Его смысл - не есть никакие продукты животного происхождения, включая мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Казалось бы, этого достаточно, чтобы разобраться, что именно стоит исключить из рациона, но есть продукты, которые на первый взгляд кажутся веганскими, но на самом деле такими не являются.

Lady.Day.Az представляет 6 продуктов, которые не следует есть, если вы веган.

1. Яблочный сок

Некоторые производители соков используют для процеживания мембраны из рыбного пузыря. Узнать об этом довольно сложно, но можно.

2. Рогалики

Некоторые рогалики и прочие бублики, помеченные как веганские, на самом деле содержат L-цистеин. Эту аминокислоту получают из волос или шерсти живых существ. Она помогает ускорить процесс изготовления выпечки и улучшает текстуру продукта. В настоящих веганских рогаликах L-цистеин - синтетический.

3. Пиво

С некоторыми его сортами возникает та же проблема, что и с соком. Кроме того, отдельные веганы считают, что дрожжи скорее живое существо, чем нет!

4. Чипсы

Животный жир и мясные добавки встречаются в чипсах с разными вкусами очень часто. Даже в вариациях с кетчупом или солью!

5. Инжир

Для того, чтобы инжир (он же фига) созрел, нужно, чтобы внутрь попала оса. Дело в том,что инжир - это по сути вывернутый цветок, и опылить его обычным способом нельзя. Особый вид ос-бластофагов справляется с этим: оса влезает внутрь, по пути теряя крылья, откладывает яйца. Самцы ос живут без крыльев, самки вылезают через то же отверстие и отправляются в другие фиги на поиски мужчин, по пути перенося пыльцу. Энзим этого фрукта под названием фицин перерабатывает дохлых ос - мать семейства и потомков мужского пола - в белок (поэтому насекомых внутри ты никогда не найдешь). В общем, всё довольно сложно, но животные продукты в инжире все же есть.

6. Рафинад

Для переработки сахара в рафинад иногда используется так называемый говяжий уголь, получаемый из коровьих костей. Учитывая, что это нигде не афишируется, узнать правду непросто. Если не хочешь употреблять сахар "с костями", бери рассыпной, тростниковый или заменители.

Н. Гасымова

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