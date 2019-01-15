Как и какой чай пьют в разных странах? - ФОТО

Всем известно, что азербайджанцы употребляют чай больше англичан. И если летом чаепитие для нас повод собраться вместе и, что ни странно, остудить жажду, то в зимние дни чай помогает согреться.

Рассказываем о том, как пьют чай в других странах мира.

ТУРЦИЯ

До XIX века в Турции пили кофе не меньше, чем в той же Германии, однако после значительного скачка цен на кофейные зерна здесь пристрастились к чаю, который стали выращивать самостоятельно. Вместе с черным чаем в Турции начали активно заваривать и так называемый яблочный чай. Чтобы его приготовить, отварите два красных яблока в 1,5 л воды, добавив в кастрюльку корицу и бутоны гвоздики. Когда яблоки опустятся на дно, можно снять чай с огня и добавить мед и сахар по вкусу. Размягченные фрукты стоит размять и как следует перемешать. Остудив напиток, нужно отфильтровать его от мякоти и только затем подавать на стол.

ИНДИЯ

Индийский чай пользуется успехом во всем мире, однако на родине его пьют не так "скучно", как в Европе: зачем обходиться только сахаром (или вовсе заваривать его "пустым"), когда можно бросить в чайник еще и специи? В Индии пьют масалу - крепко заваренный черный чай с кардамоном, корицей и имбирем, в который по желанию добавляют сахар и молоко. Сегодня этот напиток делают во многих заведениях в мире, однако лучше всего пробовать масалу на родине.

ЯПОНИЯ

В Стране восходящего солнца больше всего любят пить маття - это зеленый порошковый чай, который часто используют для подкрашивания лапши или мороженого. Это напиток родом из Китая, однако в Поднебесной его постепенно забыли, а вот в Японии, куда его привезли монахи в XII веке, маття стал пользоваться большой популярностью среди аристократии. Кстати, именно этот зеленый порошковый чай используется во время японских чайных церемоний. Также в Стране восходящего солнца любят и гэммайтя - зеленый чай с добавлением коричневого риса, чрезвычайно насыщенный и калорийный напиток.

ЕГИПЕТ

В Египте, помимо классического черного чая с добавлением мяты, любят каркаде - напиток красноватого цвета, который готовится на основе суданской розы. На родине его в основном подают на свадьбе, однако в других странах употребляют вне зависимости от важности мероприятия. Также в Египте пользуется успехом и чай, заваренный на хельбе - однолетнем растении, родиной которого является Тибет. Желтоватый напиток имеет приятный ореховый запах и слегка сладковатый вкус. А еще он полезен для здоровья, так как нормализует работу кишечника и помогает снизить содержание глюкозы в крови.

АРГЕНТИНА

В Аргентине, как и в других странах Южной Америки, чай не пользуется особой популярностью - в основном здесь предпочитают кофе. Однако у него есть своеобразная альтернатива - напиток мате. Его заваривают из сухих листьев и побегов парагвайского падуба. По своему содержанию различных витаминов, а также тонизирующему эффекту, который он оказывает на организм, мате действительно во многом схож с чаем. Напиток имеет зеленоватый цвет и подается, как правило, горячим. Отдельно стоит сказать о том, что его пьют из специальной "чашки" - калебаса, - а также используют особую трубочку бомбилью, снабженную ситечком, сквозь которую не проходят частицы заварки.

НИДЕРЛАНДЫ

Нельзя сказать, что в Нидерландах был изобретен какой-то невиданный способ приготовления чая, однако во Фрисландии напиток все же подают не так, как во всей остальной стране. В чашку здесь принято класть карамельный сахар, который потом заливается чаем. Как только кусочки начинают растворяться, в напиток добавляют сливки при помощи ложки - так, чтобы получились "облака". Главное, после этого не размешивать жидкость: в контрасте вкусов напитка и сливок и заключается особенность чая по местному рецепту.

СЕНЕГАЛ

В Сенегале - да и в других странах Западной Африки - чай любят и уважают, но готовят его не совсем традиционным для нас способом. В железный чайник засыпают очень много заварки, добавляют мяту и сахар и, залив холодной водой, доводят смесь до кипения. Затем переливают жидкость в стеклянную чашку - с высоты и тонкой струей, чтобы получилась пена. Потом чай из одного стакана все тем же способом переливают в другой, и после - обратно в чайник. Вновь доведя напиток до кипения, его разливают по стаканам, где еще осталась пена, и подают на стол. Надо сказать, напиток благодаря подобному способу приготовления получается очень сладким, ароматным, крепким и бодрящим. Делать его можно как на основе черного, так и зеленого чая. В общем, будет свободное время - попробуйте проделать этот трюк дома.

ТАИЛАНД

﻿﻿﻿Пожалуй, самый необычный способ приготовления чая придумали в Таиланде. Здесь любят так называемый ча-йен - крепко заваренный красный или черный чай, в который добавляют разнообразные специи: кору кассии, по вкусу напоминающую корицу, размятые семена тамаринда, апельсиновую эссенцию и изредка пищевой краситель красного цвета. В получившийся напиток принято также наливать сгущенное молоко и добавлять побольше сахара. После того, как сгущенка растворится в жидкости, чай остужают и кладут сверху кусочки льда - в Таиланде ча-йен принято подавать в высоких стеклянных стаканах с обильным добавлением взбитых сливок.

Н. Гасымова

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