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Лапша по-азиатски за 15 минут - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт лапши с курицей по-азиатски от азербайджанского фуд-блогера Или Мамедовой.

Необходимые ингредиенты (на 2 порции): 

  • 250 г пшеничной лапши
  • 150 г куриного филе
  • 2 красных перца
  • 1-2 моркови
  • 1 маленькая головка репчатого лука
  • 5 ст.л. соевого соуса
  • 3/4 ч.л тертого свежего имбиря
  • 1 крупный зубчик чеснока
  • Обжаренный на сухой сковороде кунжут
  • Оливковое масло
  • Перья зеленого лука

Способ приготовления: 

1. Подготавливаем овощи. Нарезаем на тонкие длинные слайсы куриное филе, репчатый лук, морковь и красный перец. Если есть специальная терка для корейской моркови, то вообще замечательно, используйте ее! Зубчик чеснока и имбирь натираем на мелкой терке.

2. Набираем в кастрюльку воду и ставим ее на огонь. При закипании воды разводим в ней соль и бросаем вариться лапшу. 

3. За эти 5-7 минут варки лапши, раскаляем сковороду, добавляем оливковое масло и следом куриное филе с репчатым луком, чесночком . Через минуту добавляем к ним морковь и еще через минутку - красный перец. Обжариваем все 2-3 минутки на сильном огне, постоянно помешивая.

4. Откидываем лапшу на дуршлаг, затем добавляем сразу же к овощам, вливаем соевый соус, даем прожариться лапше еще минутку, после чего подаем с обжаренным кунжутом и зеленым луком.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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