Новогоднее меню - Рецепт мясного рулета от Или Мамедовой - ФОТО

Азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова на своей странице в Instagram продолжает делиться новогодними рецептами.

Представляем рецепт мясного рулета, который отлично впишется в праздничное меню.

"В нашей стране рулетами называют как мясные, так и сладкие блюда, хотя в Европе, где, собственно, и придумали рулет, словом roulette (от французского rouler - свертывать, завертывать) обозначают только блюда из рубленного мяса.

Рецепты мясных рулетов очень разнообразны. Рулет можно готовить из любого мяса: говядины, телятины, свинины, баранины, курицы, индейки, крольчатины. Мясо может присутствовать в качестве начинки (сверху оно может быть покрыто тестом) или в качестве основного верхнего слоя - в этом случае начинкой будут овощи, фрукты, зелень, сухофрукты, грибы, крупа, яйца. Рулет можно подавать к столу как в горячем виде, так и в охлаждённом.

Помните, если у мясника нет мяса телятины или говяжьей спинки/поясницы (любой говяжьей ленивой мышцы), то откажитесь от идеи запекать рулет", - предупредила блогер.

Читайте по теме:

ПРАЗДНИЧНАЯ ЭСТОНСКАЯ СДОБА - РЕЦЕПТ ОТ ИЛИ МАМЕДОВОЙ

НОВОГОДНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ОТ ИЛИ МАМЕДОВОЙ - КУРИНЫЙ И ФРУКТОВЫЙ САЛАТ В АНАНАСОВОЙ ТАРЕЛКЕ

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ - РЕЦЕПТ ХОЛОДНОЙ ЗАКУСКИ ОТ ИЛИ МАМЕДОВОЙ

Ингредиенты:

1-1,5 кг телятины или говяжьего куска тонкого края

вяленые помидоры

оливковое масло

соль, перец

домашний соус песто из свежего зеленого базилика (1 пучок), грецких орехов (30 гр), пармезана (30 гр), чеснока (1-2 зубчика), оливкового масла, соли и перца. Все довести до пюреобраозного состояния в блендере.

Способ приготовления:

1. Мясо промываем, обсушиваем, посыпаем орегано и маринуем в оливковом масле 1-2 часа.

2. Разрезаем вдоль волокон и отбиваем в большой пласт толщиной не менее 2 см.

3. Промазываем соусом Песто, выкладываем вяленые помидоры и сворачиваем мясо рулетом. Перевязываем бечевкой.

4. Обжариваем рулет на сковороде с добавлением растительного масла до румяной корочки. Перекладываем в форму для запекания, подлив немного воды и покрыв фольгой. Выпекаем рулет в духовке при температуре 180 градусов около одного - полтора часов, периодически поливая мясо выделившимся соком. Достаем из духовки, даем постоять 10-15 минут, после чего нарезаем на кусочки и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook