Как выбрать правильное авокадо - ФОТО

Авокадо - самый популярный у поклонников здорового образа жизни фрукт. Но в магазинах он не всегда идеального качества. Не спешите расстраиваться - даже если вы выбрали неспелый плод, его можно довести до нужного состояния. Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru рассказывает как это сделать.

КАК ВЫБИРАТЬ

Руками, на ощупь. Если авокадо слегка мягкое, это хорошо. Слишком мягкое авокадо или с уже почерневшим черенком не годится - фрукт перезревший.

Идеальный плод должен быть без пятен, светло-зеленого цвета или слегка бурым (в зависимости от сорта). Вам крупно повезет, если встретите авокадо Haas - черно-бурого оттенка, они всегда наполовину спелые.

СДЕЛАЙ САМ

Можно пойти на маленькую хитрость и довести авокадо до спелости в домашних условиях. Это потребует времени, но и результат порадует. Авокадо богато селеном, который со временем испаряется из плода. Поэтому хранить фрукт в холодильнике не рекомендуется, продукты по соседству могут испортиться, напитавшись газом. Но если положить твердое авокадо в муку на 3-7 дней, селен, выходящий из плода в это подобие вакуума, будет возвращаться к авокадо и "дозревать" его.

Гораздо более быстрый способ - авокадо сварить. Да-да, удалить косточку и отварить две половинки на среднем огне 10-15 минут. Свой вкус и сочный салатово-зеленый цвет авокадо не потеряет, но станет мягким. Сразу же после отваривания его нужно охладить и использовать по назначению. Своих полезных свойств фрукт не потеряет.

Третий способ довести авокадо до кондиции - завернуть его в пергаментную бумагу с бананом (тоже, кстати, селеновым продуктом) на 1-2 дня.

АВОКАДО НА КУХНЕ

Используется авокадо по большей степени в южноафриканской, мексиканской и средиземноморской кухнях. Итальянцы любят добавлять этот фрукт в салаты или в суп с горохом. Французы едят на завтрак тост с пюре из авокадо, оливковым маслом, кедровыми орехами и зеленью.

Если говорить про Азию, то это поке или боллы с авокадо, рубленым или в виде пюре. В Мексике авокадо - ингредиент знаменитого гуакамоле. Кроме авокадо, в него добавляют сельдерей, перец, кинзу и даже яблоко, дополняя блюдо снеками или чипсами. Израиль перенял мексиканский опыт, но здесь делают уже традиционный хумус с авокадо, который сервируют разными овощами или питой.

Попробуйте приготовить дома пюре из авокадо с бланшированной капустой кейл и соком киви - идеальный детокс-коктейль.

Или авокадо-тост на черном хлебе с яйцом-пашот и базиликом. Чтобы его приготовить, подсушите для него черный хлеб в духовке, слегка сбрызните оливковым маслом и натрите зубчиком чеснока. Спелое авокадо разомните вилкой, добавьте 1 ст. л. оливкового масла, соль, свежемолотый перец, ½ ч. л. молотого кориандра и 1 ч. л. рубленой кинзы и мяты. Массу перемешать до однородности и выложить на тост, сверху поместить яйцо-пашот.

Быстрый, вкусный и полезный завтрак готов.

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