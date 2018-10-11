Рецепт невероятной фокаччи от Или Мамедовой - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт невероятной фокаччи с красным луком, маслинами и вялеными помидорами от азербайджанского фуд-блогера Или Мамедовой.

Блогер предупреждает заранее: попробовав один ломоть, есть вероятность того, что уплетете целый хлеб, сами того не заметив.

Ингредиенты:

350 гр муки

270 гр теплой воды

2 ч.л. дрожжей

1 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

1 ч.л. сушеного базилика и орегано

4 ст.л. оливкового масла

Вяленые помидоры

Нарезанные на кольца маслины

1 красный лук

Способ приготовления:

1. Готовим опару. Разводим в теплой воде дрожжи с сахаром. Накрываем блюдцем и даем дрожжам набухнуть (20-30 мин).

2. В миску просеиваем муку, добавляем соль, сушеные базилик и орегано. Вливаем подошедшую опару и оливковое масло. Замешиваем тесто, потратив на это не менее 7 минут (не добавляйте более муки, тесто должно быть очень мягким и даже прилипать чуть к рукам). Промазываем тесто оливковым маслом и убираем подходить в теплое место на 1 час.

3. За это время обжариваем на оливковом масле тонкие слайсы красного лука. Главное не пережарьте, они должны сохранить сочность.

4. Распределяем мягчайшее тесто по 2 формам, смазанным маслом, выкладываем на них вяленые помидоры, оливки и лук. Выпекаем 20 минут при температуре 200 градусов до зарумянивания.

Приятного аппетита!

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