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Горячие бутерброды с креветками - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт горячих бутербродов с креветками от популярного азербайджанского фуд-блогера Или Мамедовой.

Для бутербродов необходимо и достаточно разрезать французский багет вдоль и далее на необходимое количество "лодочек". Мякиш чуть придавить, образовав углубление, сбрызнуть хлеб оливковым маслом, натереть чесноком и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 5-7 минут.

За это время обжарить на оливковом масле креветки, сбрызнуть лимонным соком, следом добавить сливки, заправить солью, перцем и шинкованной петрушкой с тертой цедрой.

Хлебцы смазать томатным соусом, начинить креветками и посыпать моцареллой. Отправить в духовку на 8-10 минут.

  

Подавать можно с белым вином или без.

Приятного аппетита!

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