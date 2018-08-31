Быстрый рецепт говядины в тайском звучании от Или Мамедовой - ФОТО

Иногда мы отказываем себе в приготовлении некоторых продуктов только потому что это отнимает время. Так случается с блюдами, где основную роль играет говядина. Но азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова знает выход из любой ситуации и предлагает рецепт нежнейшей говядины в тайском звучании:

С ночи маринуем тонко нарезанные слайсы говядины в смеси соевого соуса (4 ст.л), меда (1 ч.л), тертого имбиря (1 ч.л), чеснока (1 зубчик), острого перчика (1/2 шт) и кукурузного крахмала (1 ст.л). Хорошенько перчим, но не солим! Контейнер с маринованным мясом кладем в холодильник и забываем про него до времени обеда/ужина следующего дня. Обжариваем мясо на растительном масле (желательно на кунжутном, но можно и на подсолнечном) в течение 10 минут, после чего добавляем чуток водички и тушим мясо в смузи соусе еще 5 минут. Заправляем семенами кунжута и зеленым луком (по желанию). Подаем с отварным круглым рисом.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова