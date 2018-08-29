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29 августа 2018 10:32

Делаем пиалу из арбуза – Лайфхак от Или Мамедовой - ФОТО

Азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова на своей странице в Instagram поделилась интересным лайфхаком.

Как пишет блогер, каждый раз при выборе и покупке арбуза она, как и многие из нас,  стучит по нему, словно спец по бахчевым, но это только словно, "потому что при разрезе все в очередной раз убеждаются, что это не моя ипостась".

Несладкие розоватые арбузы не так быстро сметаются со стола, как сочные красные, но Иля знает, как их умело подать, что гости только к ним и потянутся.

"Необходимо и достаточно лишь сделать пиалу из арбуза, освободив "посуду" от мякоти, и сложить в нее фруктовый салат, арбузную сальсу, либо стартер в лице арбузных шариков/кубиков, брынзы, огурца и мяты, сбрызнутых соком лайма. Подавать можно как с хрустящими домашними чипсами из лаваша, так и свежим горячим тяндир чореком", - говорит Иля.

Все гениальное, как всегда, просто.

Приятного аппетита!


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