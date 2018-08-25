Два в одном - Диета для похудения и против старения - ФОТО

Оказывается, не только генетика, но и вредные привычки, а также место проживания влияют на скорость старения нашего организма. Да-да - ты есть то, что ты ешь! Питаясь правильно, ты не только улучшишь здоровье, но и предотвратишь преждевременную старость. Российский нутрициолог Александр Филимонов назвал продукты, которые стоит занести в черный список, а также рассказал, что можно есть, чтобы продлить молодость, и разработал "Диету от старости".

Давай начнем с продуктов, которые ты должна вычеркнуть из своей жизни навсегда. Они не должны присутствовать в твоем рационе ни при каких услових:

1. Трансжиры (маргарин, пальмовое масло низкой степени очистки). Это те вещества, которые влияют на усвоение воды клетками нашего организма. Перечисленные продукты не только негативно сказываются на здоровье сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, но и неблагоприятно влияют на кожу, делая ее более сухой и морщинистой.

2. Соль. Все знают, что переизбыток соли отрицательно влияет на водно-солевой баланс организма. Соль задерживает воду в организме и способствует появлению отёчности, что визуально делает нас старше.

3. Сахар. Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом - это прямой путь к ожирению и проблемам с организмом. Кроме того, сахар влияет на эластин и коллаген в коже, что приводит к появлению на ней морщин и прыщей. Мед, выпечка, шоколад,конфеты, напитки на основе сахара - всё это пагубно влияет на здоровье и внешний вид.

4. Отдельным пунктом следует выделить алкоголь, колбасы, фастфуд. Что же общего у этих продуктов? Наличие сахара (в последних двух ещё и канцерогенов и других небезопасных элементов) и влияние на появление свободных радикалов, которые являются одним из факторов старения.

Теперь перейдем к списку продуктов, которые волшебным и научным образом благоприятно влияют на организм.

Первые в списке - это комплексные углеводы с низким гликемическим индексом: гречка, овсянка. Они не только являются строительным материалом нашего организма, но и продуктами, стабилизирующими уровень сахара в крови.

Фрукты и ягоды с низким гликемическим индексом и богатые антиоксидантами - яблоки, вишня, черника, клубника. Это наши помощники в борьбе со старением и к тому же отличные источники витаминов и энергии - полезных углеводов.

Морепродукты и рыба. Легко усвояемый белок плюс омега-3 - ненасыщенные жиры, обладающие невероятными полезными свойствами. Омега-3 регулирует гормональный фон и липидный обмен в организме, который влияет на здоровье, внешность, состояние кожи и энергичность. К списку продуктов богатых белком, можно добавить нежирный творог и яйца, которые являются источниками кальция и витамина D.

Овощи в свежем виде, без тепловой обработки (шпинат, болгарский перец, различные листья салата, огурцы, сельдерей, брокколи). Богаты клетчаткой и витаминами и минералами,способствующими лучшему усвоению белка.

Орехи и полезные растительные масла, источники омега-6 и омега-9, а также витамины.

Выбирайте также продукты, богатые антиоксидантами и триптофаном - источником серотонина. Помните, что продукты должны легко усваиваться: это тоже залог долголетия и здоровья.

9 правил антивозрастной диеты

В погоне за молодостью и вечным похудением, девушки прибегают к многочисленным диетам и того хуже, голоданиям. Но стоит придерживаться нескольких правил и спустя время, ты заметишь результат. И вот они:

1. Частое питание (дробное), небольшими порциями, каждые три-четыре часа;

2. Постоянное поддержание организма "топливом", равномерно ускоряет метаболизм в организме человека;

3. Самый поздний прием пищи, за час до сна. Не перезагружать ЖКТ ночной работой;

4. Достаточное количество пищевых волокон (клетчатки) для правильной работы кишечника и легкоусваиваемого белка в разумных количествах - для быстрого и эффективного снабжения аминокислотами мышц;

5. Наличие в рационе омега 3,6,9;

6. Источник простых углеводов - исключительно фрукты;

7. Отсутствие тепловой обработки овощей: рыбные и мясные продукты в отварном, запечённом виде или приготовленном на пару;

8. Частые приемы воды (1.5−2 л. в день) и зелёного чая (источника антиоксидантов);

9. Преимущество отдаем комплексным углеводам с низким гликемическим индексом.

Средиземноморская диета - сбалансированное питание, 60% комплексные углеводы с низким гликемическим индексом, 30% белок, 10% простые углеводы и жиры. 5 приемов пищи, разнообразие меню, небольшие порции, прием в одно и то же время.

Кетогенная диета - повышенное содержание жиров (75%), пониженное белков (25%) и углеводов (5%). Разрешается строго определенный перечень продуктов питания. Проходит под контролем нутрициолога или диетолога.

Низкоуглеводная (20%) диета с повышенным количеством белка (50%), преимущественно в виде рыбы, богатой омега 3, ненасыщенными жирами (30%).

Эти диеты способны продлить жизнь человеку и предотвратить старение организма.

"Диета от старости" от Александра Филимонова (примерный рацион на день):

Завтрак: 100 г овсянки, 3 отварных яйца с 1 желтком + фрукты (яблоко или апельчин). Или омлет (из трех яиц с 1 желтком + молоко 0,5% жирности) + зелёный чай без сахара.

Второй заврак: протеиновый коктейль (сывороточный концентрат) на воде.

Обед: 100 г гречки + 200 г говядины или рыбы, или морепродуктов + свежие овощи.



Перекус: протеиновый коктейль на воде или сывороточный изолят.



Ужин: свежие овощи + омлет (из трех яиц с одним желтком + молоко 0,5% жирности). Или маложирная рыба + свежие овощи.



За пару часов до сна: 2% творог + натуральный йогурт без сахара.



Все блюда должны быть приготовлены на пару, отварены или запечены.

Если придерживаться такой диеты, то ты легко скинешь до 5 кг за месяц и притормозишь процесс старения.

cosmo.ru