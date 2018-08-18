7 популярных летних рецептов из Instagram - ФОТО

Иногда хочется приготовить что-то новое, а креативить некогда. В этих рецептах указано время приготовления, чтобы вы могли рассчитать свои силы. Есть и блюда на завтрак, которые готовятся за 15 минут, и варианты легкого ланча. Выбирайте, что вам ближе, и будьте в #instafood-тренде.
ПАСТА С ЦУКИНИ И ПАРМЕЗАНОМ
Ингредиенты:
- Паста любой формы - 500 г
- Оливковое масло - 2 ст. л.
- Нарезанный цукини среднего размера и / или желтая тыква - 3-4 шт
- Мелко порубленный чеснок - 3 зубчика
- Молотый красный перец - 1/2 ч. л.
- Рубленый свежий тимьян - 1 ст. л.
- Соль и черный перец (по вкусу)
- Сливочное масло - 2 ст. л.
- Тертый пармезан - 1 стакан
- Нарезанный базилик - 1 стакан
- Лимонный сок
Время: 25 минут
Приготовление:
1) Сварите пасту до состояния al dente. Воду, в которой она варилась, сохраните.
2) Нагрейте оливковое масло в большой неглубокой сковороде на среднем огне. Добавьте цукини, чеснок, молотый красный перец, тимьян, приправьте солью и перцем.
3) Готовьте, постоянно помешивая 5-8 минут, пока цукини не карамелизируются и не станут золотисто-коричневыми.
4) Разотрите цукини до состояния густого соуса. Влейте 1/3 чашки бульона от пасты и доведите до кипения. Добавьте пасту, масло и сыр, перемешайте.
5) Если паста получилась слишком густая, добавьте еще воды.
6) Подавайте со свежим базиликом и лимонным соком.
СЭНДВИЧ С ЖАРЕНЫМ СЫРОМ, ЯЙЦОМ И ПЕСТО
Ингредиенты:
- Яйца - 4 шт.
- Оливковое масло комнатной температуры - 4 ст. л.
- Хлеб - 4 ломтика
- Острый сыр чеддер - 1/2 ст.
- Сыр фонтина или хаварти - 1/2 ст.
- Базиликовый песто - 1/2 ст.
- Мелко нарезанный зеленый лук - 2 ст. л.
- Щепотка соли
- Молотый красный перец по вкусу
- Мед
Время: 15 минут
Приготовление:
1) Взбейте яйца с солью в миске среднего размера.
2) Растопите сливочное масло в большой неглубокой сковороде на среднем огне. Вылейте на сковороду яйца и приготовьте классическую яичницу-болтунью.
3) Снимите с огня и посыпьте красным перцем.
4) Намажьте каждый ломтик хлеба маслом. Сверху выложите слоями сыр, яйца и песто. Накройте еще одним куском хлеба.
5) Выложите сэндвичи на сковороду и поджаривайте до образования золотистой корочки.
6) Подавайте с зеленым луком, медом и морской солью.
МИНЕСТРОНЕ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ ИЗ ИНДЕЙКИ
Ингредиенты:
- Оливковое масло - 2 ст. л.
- Нарезанный чеснок - 2 зубчика
- Сладкий лук, нарезанный кубиками - 1 луковица
- Нарезанная кубиками морковь - 2 шт.
- Нарезанный кубиками сельдерей - 1 стебель
- Сушеный тимьян - 1 ч. л.
- Куриный бульон - 8 чашек
- Лавровый лист - 2 шт.
- Паста диталини - 500 г
- Нарезанный цукини среднего размера - 2 шт.
- Молодой шпинат - 3 ст.
- Сок 1 лимона
- Нарезанные листья петрушки - 2 ст. л.
Для фрикаделек из индейки:
- Фарш из грудки индейки - 500 г
- Панировочные сухари - 1/3 ст.
- Тертый пармезан - 1/4 ст.
- Нарезанный чеснок - 2 зубчика
- Сушеный базилик - 1 ч. л.
- Молотый красный перец - 1/4 ч. л. (по желанию)
- Соль и свежемолотый черный перец - по вкусу
Время: 40 минут
Приготовление:
1) В большой миске смешайте индейку, сухари, пармезан, чеснок, базилик и молотый красный перец, приправьте солью и перцем по вкусу. Хорошо перемешайте. Из получившейся смеси сформируйте 30 фрикаделек.
2) Обжарьте фрикадельки на оливковом масле со всех сторон, обсушите на бумажных полотенцах.
3) В кастрюлю налейте столовую ложку оливкового масла, добавьте чеснок, лук, морковь и сельдерей. Жарьте 4-5 минут, затем посыпьте тимьяном.
4) Влейте куриный бульон, доведите до кипения и добавьте пасту и фрикадельки. Готовьте на медленном огне еще 10-15 минут, затем добавьте цукини и шпинат и оставьте на пару минут.
5) Перед подачей добавьте лимонный сок и петрушку, приправьте солью и перцем по вкусу.
САЛАТ С НУТОМ И СОУСОМ ИЗ АВОКАДО
Ингредиенты:
- Нут - 200 г
- Оливковое масло - 1 ст. л.
- Чесночный порошок - 1 ч. л.
- Паприка - 1/2 ч. л.
- Соль - 1/4 ч. л.
- Перец - 1/4 ч. л.
- Салат айсберг - 1 кочан
- Редька, нарезанная кубиками, - 1/3 ст.
- Нарезанный зеленый лук - 3 ст. л.
Для соуса авокадо ранч:
- Авокадо среднего размера - 1 шт.
- Классический греческий йогурт - 1/3 ст.
- Нарезанная петрушка - 2 ст. л.
- Нарезанный укроп - 2 ст. л.
- Нарезанный чеснок - 1 зубчик
- Вурстерский или другой кисло-сладкий соус - 1 ч. л.
- Белый уксус - 1/2 ч. л.
- Паприка - 1/2 ч. л.
- Луковый порошок - 1/4 ч. л.
- Соль - 1/4 ч. л.
- Перец - 1/4 ч. л.
Время: 45 минут
Приготовление:
1) Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов.
2) Застелите противень фольгой или пергаментом. Поместите нут на противень, спрысните оливковым маслом, посыпьте солью, перцем, паприкой и чесночным порошком.
3) Запекайте в течение 15-20 минут, перемешайте и готовьте еще столько же.
4) Смешайте все ингредиенты для соуса в кухонном комбайне - и авокадо ранч готов.
4) Нарежьте кочан салата айсберг на четвертинки. Посыпьте каждую солью и перцем, добавьте соус, редьку и зеленый лук.
ВОЗДУШНЫЕ БЛИНЧИКИ С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ
Ингредиенты для блинного теста:
- Плавленый сыр - 4 треугольника
- Яйца - 2 шт.
- Тростниковый сахар - 3 ст. л.
- Ванильный экстракт - 1/4 ч. л.
- Мука - 1/4 ст.
- Кукурузный или картофельный крахмал - 2 ст. л.
- Разрыхлитель - 1/2 ч. л.
- Соль - 1/8 ч. л.
- Натуральный йогурт - 1 ст. л.
Для подачи:
- Сливочное масло - 2 ст. л.
- Кленовый сироп или мед
Время: 15 минут
Приготовление:
1) Яйца, сахар и ванильный экстракт взбейте в миксере на высокой скорости в течение нескольких минут. Затем добавьте муку, крахмал, разрыхлитель и соль, влейте йогурт.
2) Взбивайте на низкой скорости, пока тесто не станет однородным.
3) Возьмите кулинарные кольца, смажьте их маслом изнутри и разместите на разгретой плоской сковородке.
4) Заполните кольца тестом до половины высоты. Добавьте сыр и 4 чайные ложки воды.
5) Накройте крышкой и готовьте 7 минут. Снимите крышку, переверните и готовьте еще 2-3 минуты.
6) Подавайте с кленовым сиропом или медом.
САЛАТ ИЗ ЖАРЕНОЙ КУКУРУЗЫ С ТОМАТАМИ
Ингредиенты:
- Сладкая кукуруза - 6 шт.
- Нарезанный чеснок - 1 зубчик
- Перец халапеньо - 1 шт.
- Соль
- Сок и цедра 2 лаймов
- Оливковое масло - 1/2 ст.
- Нарезанный кубиками авокадо - 2 шт.
- Нарезанные пополам томаты черри - 2 ст.
- Тонко нарезанные перья зеленого лука - 6 шт.
- Нарезанная кинза - 1/2 ст.
- Черный перец по вкусу
Время: 30 минут
Приготовление:
1) Разогрейте гриль до средней температуры. Не очищая, поместите початки кукурузы в гриль и готовьте в течение 20 минут, постоянно переворачивая.
2) Одновременно с этим в большой миске смешайте чеснок, халапеньо и большую щепотку соли. Добавьте цедру и сок лайма, оливковое масло и перемешайте. Затем добавьте авокадо, помидоры, лук, перемешайте.
3) Кукурузе дайте остыть, очистите ее и добавьте в салат. Приправьте солью и перцем.
СПАГЕТТИ С КУРИНЫМИ ТЕФТЕЛЬКАМИ
Ингредиенты для пасты:
- Спагетти, лингвини или каппеллини - 300 г
- Сливочное масло - 1 пачка
- Нарезанный чеснок - 3 зубчика
- Цедра лимона - 1 ч. л.
- Нарезанный шпинат - 80 г
- Нарезанная петрушка - 1 ст.
- Тертый пармезан - 1/2 ст.
- Вода или белое вино (по вкусу) - 1/4 ст.
- Сок лимона
- Соль и перец
Для фрикаделек:
- Фарш из куриного филе - 500 г
- Яйцо - 1 шт.
- Панировочные сухари - 1/2 ст.
- Тертый пармезан - 1/2 ст.
- Оливковое масло - 2 ст. л. (по желанию)
- Чесночный порошок - 1/2 ч. л.
- Соль - 1/2 ч. л.
- Черный перец
- Дополнительные приправы (по желанию)
Приготовление:
1) Разогрейте духовку до 200 градусов.
2) Тщательно смешайте все ингредиенты фрикаделек и сделайте примерно 30 мясных шариков.
3) Смажьте противень маслом, выложите фрикадельки и запекайте в течение 25-30 минут.
4) Пока фрикадельки готовятся, сварите пасту до состояния al dente. Затем растопите масло в глубокой кастрюле, добавьте чеснок и цедру лимона, обжаривайте несколько минут, затем добавьте шпинат и петрушку и готовьте еще пару минут.
5) Соедините пасту, фрикадельки и посыпьте пармезаном. По необходимости влейте немного воды. Добавьте приправу и лимонный сок по вкусу.
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