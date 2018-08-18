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7 популярных летних рецептов из Instagram - ФОТО

Иногда хочется приготовить что-то новое, а креативить некогда. В этих рецептах указано время приготовления, чтобы вы могли рассчитать свои силы. Есть и блюда на завтрак, которые готовятся за 15 минут, и варианты легкого ланча. Выбирайте, что вам ближе, и будьте в #instafood-тренде.

ПАСТА С ЦУКИНИ И ПАРМЕЗАНОМ

Ингредиенты:

  • Паста любой формы - 500 г
  • Оливковое масло - 2 ст. л.
  • Нарезанный цукини среднего размера и / или желтая тыква - 3-4 шт
  • Мелко порубленный чеснок - 3 зубчика
  • Молотый красный перец - 1/2 ч. л.
  • Рубленый свежий тимьян - 1 ст. л.
  • Соль и черный перец (по вкусу)
  • Сливочное масло - 2 ст. л.
  • Тертый пармезан - 1 стакан
  • Нарезанный базилик - 1 стакан
  • Лимонный сок

Время: 25 минут

Приготовление:

1) Сварите пасту до состояния al dente. Воду, в которой она варилась, сохраните.

2) Нагрейте оливковое масло в большой неглубокой сковороде на среднем огне. Добавьте цукини, чеснок, молотый красный перец, тимьян, приправьте солью и перцем.

3) Готовьте, постоянно помешивая 5-8 минут, пока цукини не карамелизируются и не станут золотисто-коричневыми.

4) Разотрите цукини до состояния густого соуса. Влейте 1/3 чашки бульона от пасты и доведите до кипения. Добавьте пасту, масло и сыр, перемешайте.

5) Если паста получилась слишком густая, добавьте еще воды.

6) Подавайте со свежим базиликом и лимонным соком.

СЭНДВИЧ С ЖАРЕНЫМ СЫРОМ, ЯЙЦОМ И ПЕСТО

Ингредиенты:

  • Яйца - 4 шт.
  • Оливковое масло комнатной температуры - 4 ст. л.
  • Хлеб - 4 ломтика
  • Острый сыр чеддер - 1/2 ст.
  • Сыр фонтина или хаварти - 1/2 ст.
  • Базиликовый песто - 1/2 ст.
  • Мелко нарезанный зеленый лук - 2 ст. л.
  • Щепотка соли
  • Молотый красный перец по вкусу
  • Мед

Время: 15 минут

Приготовление:

1) Взбейте яйца с солью в миске среднего размера.

2) Растопите сливочное масло в большой неглубокой сковороде на среднем огне. Вылейте на сковороду яйца и приготовьте классическую яичницу-болтунью.

3) Снимите с огня и посыпьте красным перцем.

4) Намажьте каждый ломтик хлеба маслом. Сверху выложите слоями сыр, яйца и песто. Накройте еще одним куском хлеба.

5) Выложите сэндвичи на сковороду и поджаривайте до образования золотистой корочки.

6) Подавайте с зеленым луком, медом и морской солью.

МИНЕСТРОНЕ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ ИЗ ИНДЕЙКИ

Ингредиенты:

  • Оливковое масло - 2 ст. л.
  • Нарезанный чеснок - 2 зубчика
  • Сладкий лук, нарезанный кубиками - 1 луковица
  • Нарезанная кубиками морковь - 2 шт.
  • Нарезанный кубиками сельдерей - 1 стебель
  • Сушеный тимьян - 1 ч. л.
  • Куриный бульон - 8 чашек
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Паста диталини - 500 г
  • Нарезанный цукини среднего размера - 2 шт.
  • Молодой шпинат - 3 ст.
  • Сок 1 лимона
  • Нарезанные листья петрушки - 2 ст. л.

Для фрикаделек из индейки:

  • Фарш из грудки индейки - 500 г
  • Панировочные сухари - 1/3 ст.
  • Тертый пармезан - 1/4 ст.
  • Нарезанный чеснок - 2 зубчика
  • Сушеный базилик - 1 ч. л.
  • Молотый красный перец - 1/4 ч. л. (по желанию)
  • Соль и свежемолотый черный перец - по вкусу

Время: 40 минут

Приготовление:

1) В большой миске смешайте индейку, сухари, пармезан, чеснок, базилик и молотый красный перец, приправьте солью и перцем по вкусу. Хорошо перемешайте. Из получившейся смеси сформируйте 30 фрикаделек.

2) Обжарьте фрикадельки на оливковом масле со всех сторон, обсушите на бумажных полотенцах.

3) В кастрюлю налейте столовую ложку оливкового масла, добавьте чеснок, лук, морковь и сельдерей. Жарьте 4-5 минут, затем посыпьте тимьяном.

4) Влейте куриный бульон, доведите до кипения и добавьте пасту и фрикадельки. Готовьте на медленном огне еще 10-15 минут, затем добавьте цукини и шпинат и оставьте на пару минут.

5) Перед подачей добавьте лимонный сок и петрушку, приправьте солью и перцем по вкусу.

САЛАТ С НУТОМ И СОУСОМ ИЗ АВОКАДО

Ингредиенты:

  • Нут - 200 г
  • Оливковое масло - 1 ст. л.
  • Чесночный порошок - 1 ч. л.
  • Паприка - 1/2 ч. л.
  • Соль - 1/4 ч. л.
  • Перец - 1/4 ч. л.
  • Салат айсберг - 1 кочан
  • Редька, нарезанная кубиками, - 1/3 ст.
  • Нарезанный зеленый лук - 3 ст. л.

Для соуса авокадо ранч:

  • Авокадо среднего размера - 1 шт.
  • Классический греческий йогурт - 1/3 ст.
  • Нарезанная петрушка - 2 ст. л.
  • Нарезанный укроп - 2 ст. л.
  • Нарезанный чеснок - 1 зубчик
  • Вурстерский или другой кисло-сладкий соус - 1 ч. л.
  • Белый уксус - 1/2 ч. л.
  • Паприка - 1/2 ч. л.
  • Луковый порошок - 1/4 ч. л.
  • Соль - 1/4 ч. л.
  • Перец - 1/4 ч. л.

Время: 45 минут

Приготовление:

1) Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов.

2) Застелите противень фольгой или пергаментом. Поместите нут на противень, спрысните оливковым маслом, посыпьте солью, перцем, паприкой и чесночным порошком.

3) Запекайте в течение 15-20 минут, перемешайте и готовьте еще столько же.

4) Смешайте все ингредиенты для соуса в кухонном комбайне - и авокадо ранч готов.

4) Нарежьте кочан салата айсберг на четвертинки. Посыпьте каждую солью и перцем, добавьте соус, редьку и зеленый лук.

ВОЗДУШНЫЕ БЛИНЧИКИ С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

Ингредиенты для блинного теста:

  • Плавленый сыр - 4 треугольника
  • Яйца - 2 шт.
  • Тростниковый сахар - 3 ст. л.
  • Ванильный экстракт - 1/4 ч. л.
  • Мука - 1/4 ст.
  • Кукурузный или картофельный крахмал - 2 ст. л.
  • Разрыхлитель - 1/2 ч. л.
  • Соль - 1/8 ч. л.
  • Натуральный йогурт - 1 ст. л.

Для подачи:

  • Сливочное масло - 2 ст. л.
  • Кленовый сироп или мед

Время: 15 минут

Приготовление:

1) Яйца, сахар и ванильный экстракт взбейте в миксере на высокой скорости в течение нескольких минут. Затем добавьте муку, крахмал, разрыхлитель и соль, влейте йогурт.

2) Взбивайте на низкой скорости, пока тесто не станет однородным.

3) Возьмите кулинарные кольца, смажьте их маслом изнутри и разместите на разгретой плоской сковородке.

4) Заполните кольца тестом до половины высоты. Добавьте сыр и 4 чайные ложки воды.

5) Накройте крышкой и готовьте 7 минут. Снимите крышку, переверните и готовьте еще 2-3 минуты.

6) Подавайте с кленовым сиропом или медом.

САЛАТ ИЗ ЖАРЕНОЙ КУКУРУЗЫ С ТОМАТАМИ

Ингредиенты:

  • Сладкая кукуруза - 6 шт.
  • Нарезанный чеснок - 1 зубчик
  • Перец халапеньо - 1 шт.
  • Соль
  • Сок и цедра 2 лаймов
  • Оливковое масло - 1/2 ст.
  • Нарезанный кубиками авокадо - 2 шт.
  • Нарезанные пополам томаты черри - 2 ст.
  • Тонко нарезанные перья зеленого лука - 6 шт.
  • Нарезанная кинза - 1/2 ст.
  • Черный перец по вкусу

Время: 30 минут

Приготовление:

1) Разогрейте гриль до средней температуры. Не очищая, поместите початки кукурузы в гриль и готовьте в течение 20 минут, постоянно переворачивая.

2) Одновременно с этим в большой миске смешайте чеснок, халапеньо и большую щепотку соли. Добавьте цедру и сок лайма, оливковое масло и перемешайте. Затем добавьте авокадо, помидоры, лук, перемешайте.

3) Кукурузе дайте остыть, очистите ее и добавьте в салат. Приправьте солью и перцем.

СПАГЕТТИ С КУРИНЫМИ ТЕФТЕЛЬКАМИ

Ингредиенты для пасты:

  • Спагетти, лингвини или каппеллини - 300 г
  • Сливочное масло - 1 пачка
  • Нарезанный чеснок - 3 зубчика
  • Цедра лимона - 1 ч. л.
  • Нарезанный шпинат - 80 г
  • Нарезанная петрушка - 1 ст.
  • Тертый пармезан - 1/2 ст.
  • Вода или белое вино (по вкусу) - 1/4 ст.
  • Сок лимона
  • Соль и перец

Для фрикаделек:

  • Фарш из куриного филе - 500 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Панировочные сухари - 1/2 ст.
  • Тертый пармезан - 1/2 ст.
  • Оливковое масло - 2 ст. л. (по желанию)
  • Чесночный порошок - 1/2 ч. л.
  • Соль - 1/2 ч. л.
  • Черный перец
  • Дополнительные приправы (по желанию)

Приготовление:

1) Разогрейте духовку до 200 градусов.

2) Тщательно смешайте все ингредиенты фрикаделек и сделайте примерно 30 мясных шариков.

3) Смажьте противень маслом, выложите фрикадельки и запекайте в течение 25-30 минут.

4) Пока фрикадельки готовятся, сварите пасту до состояния al dente. Затем растопите масло в глубокой кастрюле, добавьте чеснок и цедру лимона, обжаривайте несколько минут, затем добавьте шпинат и петрушку и готовьте еще пару минут.

5) Соедините пасту, фрикадельки и посыпьте пармезаном. По необходимости влейте немного воды. Добавьте приправу и лимонный сок по вкусу.

glamour.ru


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