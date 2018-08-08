Как есть все и не толстеть - Секреты красоты француженок - ФОТО

Наверняка вы не раз задавались вопросом, как француженки при всей их любви к свежим багетам, круассанам и бриошам умудряются оставаться стройными и изящными? И кажется, их магическая способность есть и не толстеть даже с годами не исчезает.

Те из нас, кто знакомы с французской кухней, знают, что порции там не отличаются щедростью. Однако даже небольшая чашка сливочного крем-супа содержит достаточно калорий, чтобы отказаться от последующих приемов пищи. А если добавить к этому свежий хрустящий багет с маслом, то вред фигуре становится очевиден.

Почему же француженки остаются стройными, даже не убиваясь в спортзале? Отвечаем словами Игоря Николаева - на это есть целых 7 причин.

ОНИ НЕ УКОРЯЮТ СЕБЯ ЗА СЪЕДЕННЫЕ КАЛОРИИ

Правило номер один в стране, где вкусная выпечка и хорошее вино - важнейшая часть культуры. Местные жители не просто не хотят ею жертвовать, но и знают, что это вовсе не обязательно. Вместо того, чтобы отказываться от любимых вкусностей, они отличаются умеренностью в потреблении и наслаждаются каждым кусочком. В их домашнем меню преобладают сезонные продукты, которые считаются самыми полезными. Но при этом никто не считает калории, особенно если речь идет о вкусном ужине в каком-нибудь ресторане - удовольствие не терпит ограничений.

"Я стараюсь готовить дома, но если я иду в ресторан, то я никогда себе ни в чем не отказываю - не заказывать же там обычный салат!" - говорит французская модель Синди Бруна (Cindy Bruna).

ОНИ ПЛАНИРУЮТ НАПЕРЕД

Французы отличаются умеренностью во всем. Их умению находить баланс между удовольствием и здравым смыслом можно только позавидовать. Это значит, что если они планируют плотный ужин, то откажутся от привычного круассана с утра. А если съели десерт, то будут пить кофе без сахара и молока. Французская модель Жанна Дамас (Jeanne Damas) рассказывает, что если за ужином она позволила себе пару бокалов вина, то на следующий день отказывается от фруктов и сладких соков.

ОНИ ЕДЯТ ТОЛЬКО СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

Сезонные продукты - еще одна важная часть французской кухни. Рацион французов строится вокруг тех продуктов, которые привозят в магазины местные фермеры. Таким образом можно не только избежать вредных консервантов и пищевых добавок, но и в полной мере насладиться вкусом еды. Как писал Томас Манн: "Тут, по крайней мере, известно, что вводишь в организм".

"Я стараюсь есть по сезону и покупать продукты, которые были выращены или изготовлены органическим путем", - говорит актриса Клеменс Поэзи (Clémence Poésy). Модель Сигрид Агрен (Sigrid Agren) добавляет: "Я не сижу на диетах, но я слежу за тем, что я ем. Я забочусь о том, чтобы на моем столе были только органические продукты местного происхождения. Никаких полуфабрикатов. Только овощи, фрукты, орехи и цельные злаки. Я люблю рыбу, так как выросла на море и в детстве ела свежую рыбу каждый день".

ОНИ СЛУШАЮТ СОВЕТЫ СТАРШИХ

Любовь к красоте, моде, а также сдержанность и умение находить баланс между удовольствиями и здоровым образом жизни француженкам передается от матерей. Во Франции вряд ли найдется хотя бы одна женщина, которая не считала бы свою maman эталоном стиля, красоты и грации. Секреты красоты также передаются из поколения в поколение. "Мама постоянно говорила мне, что кожа - наша главная одежда, - рассказывает Каролин де Мегрэ (Caroline De Maigret). - Поэтому я с детства брала ее кремы и мазала на себя, чтобы почувствовать себя настоящей женщиной. Это в нашей культуре, ничего не поделаешь".

Здоровые привычки прививают француженкам с детства. С раннего возраста они едят свежие сезонные продукты, учатся пить много воды и не переедать.

ОНИ МНОГО ХОДЯТ ПЕШКОМ

Не стоит недооценивать хорошую прогулку по городу - с точки зрения сжигания калорий она может быть не менее эффективной, чем тренировка в спортзале. Француженки не утруждают себя занятиями спортом: по словам визажиста Виолетт, "мы очень своенравные и скорее умрем, чем пойдем в спортзал! Любое дело должно приносить удовольствие, а тренировки так утомительны".

"Я заставляю себя ходить пешком. Если еду на встречу на машине, паркую ее подальше, чтобы хотя бы 20 минут пройтись, - делится де Мегрэ. - Иногда я брожу по городу часами - вы можете потратить столько же времени в спортзале, только вряд ли он принесет столько же душевного удовлетворения".

ОНИ ПЬЮТ МНОГО ВОДЫ

Конечно, это старый и самый банальный совет, но кто из нас действительно ему следует? Для француженок питье воды - это ритуал, которому следует каждая.

"Я пью воду литрами, а еще люблю травяной чай", - говорит Дамас.

"По утрам я выпиваю стакан теплой воды с лимоном", - делится модель Аймелин Валад (Aymeline Valade). Ее поддерживает актриса Роксана Мескида (Roxane Mesquida) - воду она предпочитает минеральную, периодически переходя на зеленый чай.

ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ - ЭТО ГЛАВНОЕ

Основательница Caudalie Матильда Томас (Mathilde Thomas) в своей книге The French Beauty Solution развенчивает ошибочное мнение о том, что красота требует жертв. "Мои клиенты рассказывают мне о разрушительных диетах, которые лишают их здоровья, и об ужасных средствах по уходу, которые раздражают кожу. Они считают это нормальным, потому что, якобы, ради красоты нужно страдать. Просто неслыханно!"

Томас утверждает, что для француженки любой оздоровительный ритуал, который делает ее несчастной, лишен смысла. "Красота должна приносить удовольствие. Вы выглядите хорошо, потому что чувствуете себя хорошо. А не наоборот".

Как вы уже поняли, эта же концепция распространяется на тренировки. Француженки все еще предпочитают прогулки на свежем воздухе душным спортзалам. В то же время они считаются самыми большими приверженцами софрологии - методики расслабления и избавления от стресса с помощью специальных упражнений.

"Я прихожу в зал и под руководством тренера делаю серию упражнений, которые помогают мне побороть стресс, справиться с плохим настроением и обрести уверенность в себе. Например, ты ложишься на пол и представляешь, что твой стресс - это облако, которое движется прочь от тебя. Такие практики очень популярны во Франции", - рассказывает Синди Бруна.

Так какой же из этого вывод? Тренируйтесь и ешьте так, чтобы избавиться от стресса, а не прибавить себе проблем.

glamour.ru