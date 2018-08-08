Пошаговый рецепт вкусных пирожков от азербайджанского фуд-блогера

Lady.Day.Az представляет рецепт пирожков из рубленого теста с ароматной куриной начинкой от фуд-блогера Или Мамедовой.
Ингредиенты на 20 пирожочков:
Для теста:
- 250 гр сливочного масла
- 3 стакана муки (450 гр)
- 180 гр сметаны (1 пачка)
- Разрыхлитель и соль на кончике ножа
Для начинки:
- 350 гр куриного филе
- Болгарский зеленый и красный перец ( по половинке с каждого)
- 1 маленькая морковь
- 1 средний репчатый лук
- зеленый лук и укроп
- сушеный барбарис
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Муку с кусочками охлажденного сливочного масла порубите ножом в крошку.
2. Добавьте в пачку сметаны соль и разрыхлитель, после влейте ее в масляно-мучную лунку и замесите быстренько тесто. Поставьте его в холодильник на 30-40 минут.
3. За это время отварите куриное филе и пропустите через мясорубку. Добавьте обжаренный в раст. масле лук, нарезанные на кубики болгарские перцы, тертую морковь и нашинкованную зелень. Заправьте барбарисом, солью и перцем. Барбариса не жалейте!
4. Поделите тесто на четыре равные части, каждую из которых нужно будет разделить на 5 равных кусочков. Сформируйте из каждой части лепешку, начините, сформируйте пирожок и выложите на противень швом вниз. Смажьте яичным желтком, посыпьте черным тмином и запекайте в духовке при темп. 200 гр около 15-20 минут.
Приятного аппетита!