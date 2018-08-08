Пошаговый рецепт вкусных пирожков от азербайджанского фуд-блогера

Lady.Day.Az представляет рецепт пирожков из рубленого теста с ароматной куриной начинкой от фуд-блогера Или Мамедовой.

Ингредиенты на 20 пирожочков:

Для теста:

250 гр сливочного масла

3 стакана муки (450 гр)

180 гр сметаны (1 пачка)

Разрыхлитель и соль на кончике ножа

Для начинки:

350 гр куриного филе

Болгарский зеленый и красный перец ( по половинке с каждого)

1 маленькая морковь

1 средний репчатый лук

зеленый лук и укроп

сушеный барбарис

соль, перец

Способ приготовления:

1. Муку с кусочками охлажденного сливочного масла порубите ножом в крошку.

2. Добавьте в пачку сметаны соль и разрыхлитель, после влейте ее в масляно-мучную лунку и замесите быстренько тесто. Поставьте его в холодильник на 30-40 минут.

3. За это время отварите куриное филе и пропустите через мясорубку. Добавьте обжаренный в раст. масле лук, нарезанные на кубики болгарские перцы, тертую морковь и нашинкованную зелень. Заправьте барбарисом, солью и перцем. Барбариса не жалейте!

4. Поделите тесто на четыре равные части, каждую из которых нужно будет разделить на 5 равных кусочков. Сформируйте из каждой части лепешку, начините, сформируйте пирожок и выложите на противень швом вниз. Смажьте яичным желтком, посыпьте черным тмином и запекайте в духовке при темп. 200 гр около 15-20 минут.

Приятного аппетита!