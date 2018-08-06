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6 августа 2018 10:47

4 причины, почему позволять себе вкусную еду — полезно для фигуры - ФОТО

Собираешься худеть и прощаешься с хлебом, сыром, пиццей и макаронами? Отставить! Так настоящего похудения у тебя не получится. Отказывать себе ни в чем не нужно, просто употребляй эти продукты правильно.

Вот почему нельзя отказываться даже от вредной пищи, чтобы похудеть. 

Запретный плод

Ты и сама знаешь - чем больше себе запрещать, тем сильнее хочется. Возможно, раньше ты ела бургер раз в месяц и он вообще никак не влиял на фигуру. Но, сидя на диете, ты можешь так его возжелать, что вернешь все сброшенное за неделю, поедая бургеры по два раза в день.

К сожалению, именно так работает наш мозг, когда ему что-то запрещают и на силу воли в данном случае лучше не рассчитывать. 

Загрузочные дни

Когда мы ограничиваем поступление калорий, жира и углеводов, обмен веществ перестраивается под меньшее количество еды и мы начинаем полнеть, едва понюхав шоколадку.

Для "раскачки" обмена веществ диетологи наперебой советуют так называемые "загрузочные дни", в противовес голодным разгрузочным. В эти дни можно есть больше и даже вредную еду, чтобы встряхнуть обменные процессы  не дать им замедлиться. Лучше всего проводить такие дни не чаще раза в неделю. 

Переоцененный вред

Многие продукты, на самом деле, совсем не вредят фигуре и так же полезны, как ягоды и фрукты.

Например, натуральное мороженное богато белком, а калорий в нем не слишком много. Стейк делается из нежирной телятины и по своим качествам соответствует куриной грудке. В лососе много омега-3 кислоты, а макароны из твердых сортов пшеницы богаты клетчаткой и не откладываются на боках. 

Здоровый баланс

В любом рационе должен быть соблюден баланс между здорово и нездоровой пищей. Если иногда позволить себе пирожное или гамбургер, а в остальное время питаться правильно и сбалансировано, а также хотя бы три раза в неделю заниматься спортом, на фигуре вредная еда без излишеств никак не скажется. 

edinstvennaya.ua


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