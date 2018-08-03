10 продуктов, которые можно есть после 6 вечера - ФОТО

Наедаться на ночь - вредно и для самочувствия, и для фигуры. Но если очень хочется, то можно. И не все, а только некоторые продукты.

Вреднее всего на ночь есть быстрые углеводы: фрукты, сахар, мед. И, конечно, жирные продукты: сыр, свинину. А вот богатые клетчаткой и полезными углеводами, а также высокобелковые продукты, фигуре не навредят.

Куриная грудка

Любимая еда каждого спортсмена и фитнес-тренера. Это не случайно. Максимум белка, минимум жира, и совсем нет углеводов. Куриную грудку можно есть в любое время суток и не опасаться последствий.

Баклажан

Наименее калорийный овощ и при этом - наиболее полезный. А еще вкусный! Запеки его в духовке на ужин с травами и не переживай за цифру на весах.

Помидор

Сочный, свежий, вкусный. Томат - кладезь витаминов и клетчатки при низкой калорийности. Идеальный перекус на ночь. Кстати, можешь запечь его с баклажаном!

Грибы

Грибы почти полностью состоят из белка, при этом совершенно некалорийны. Они никак не влияют на вес, потому есть их можно когда угодно, даже перед сном.

Грейпфрут

Этот цитрусовый считается самым полезным в вопросах похудения. Еще бы: он способствует сжиганию жира и содержит минимум калорий и сахара.

Творог

Высокобелковый продукт, который можно есть и просто так, и добавить в блюдо. Выбирай творог, жирностью до 5% и не испытывай никаких угрызений совести, перекусывая им на ночь.

Речная рыба

В морской рыбе много жира, вот речная - нежирная и почти полностью состоит из одного только белка, который на ночь совсем не воспрещен.

Кефир

Стакан кефира жирностью до 2.5% - один из лучших вечерних перекусов. Он запустит работу желудка и ускорит обмен веществ, ты отлично выспишься и проснешься без тяжести в животе.

Ягоды

Ягоды обладают высоким количеством клетчатки при малом количестве углеводов. Обращай внимание особенно на синие ягоды: смородину, ежевику, чернику, голубику.

Лаваш

Если очень уж хочется хлеба на ночь и жизнь без него не мила, обрати внимание на лаваш. В нем нет дрожжей, потому он в десятки раз полезнее для фигуры, чем обычный дрожжевой хлеб. Но не переусердствуй! В нем достаточно простых углеводов.

edinstvennaya.ua