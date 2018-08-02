Икра баклажанная - Пошаговый рецепт от азербайджанского фуд-блогера - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт заморской икры, более известной как икра баклажанная, от фуд-блогера Или Мамедовой.

Ингредиенты:

5 баклажанов

1 крупный репчатый лук

1 морковь

2 болгарских перца (1 красный+1 желтый)

4 помидора

2 ст.л томатной пасты

Кинза

Сахар, соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления:

1) Промываем овощи. Баклажаны, лук и перцы нарезаем на кубики; морковь и помидоры натираем на терке.

2) На растительном масле пассеруем лук с морковью, после чего добавляем баклажаны и перцы, и хорошенько обжариваем овощи. Солим, подслащиваем (по вкусу) и перчим.

3) Чуть обжарив, заливаем 100-150 мл воды, и даем овощам потушиться под крышкой на тихом огне около 40 минут, периодически помешивая.

4) Спустя заданное время, добавляем тертые помидоры, томатную пасту и нашинкованную кинзу.

5) Тушим овощи еще 15 минут, после чего толкушкой для пюре разминаем овощи в пасту и кипятим икру еще около 5-10 минут.

Приятного аппетита!