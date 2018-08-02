Икра баклажанная - Пошаговый рецепт от азербайджанского фуд-блогера - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт заморской икры, более известной как икра баклажанная, от фуд-блогера Или Мамедовой.
Ингредиенты:
- 5 баклажанов
- 1 крупный репчатый лук
- 1 морковь
- 2 болгарских перца (1 красный+1 желтый)
- 4 помидора
- 2 ст.л томатной пасты
- Кинза
- Сахар, соль, перец
- Растительное масло
Способ приготовления:
1) Промываем овощи. Баклажаны, лук и перцы нарезаем на кубики; морковь и помидоры натираем на терке.
2) На растительном масле пассеруем лук с морковью, после чего добавляем баклажаны и перцы, и хорошенько обжариваем овощи. Солим, подслащиваем (по вкусу) и перчим.
3) Чуть обжарив, заливаем 100-150 мл воды, и даем овощам потушиться под крышкой на тихом огне около 40 минут, периодически помешивая.
4) Спустя заданное время, добавляем тертые помидоры, томатную пасту и нашинкованную кинзу.
5) Тушим овощи еще 15 минут, после чего толкушкой для пюре разминаем овощи в пасту и кипятим икру еще около 5-10 минут.
Приятного аппетита!