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Икра баклажанная - Пошаговый рецепт от азербайджанского фуд-блогера <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Икра баклажанная - Пошаговый рецепт от азербайджанского фуд-блогера - ФОТО

2 августа 2018 08:30

Икра баклажанная - Пошаговый рецепт от азербайджанского фуд-блогера - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт заморской икры, более известной как икра баклажанная, от фуд-блогера Или Мамедовой.

Ингредиенты:

  • 5 баклажанов
  • 1 крупный репчатый лук
  • 1 морковь
  • 2 болгарских перца (1 красный+1 желтый)
  • 4 помидора
  • 2 ст.л томатной пасты
  • Кинза
  • Сахар, соль, перец
  • Растительное масло

Способ приготовления:

1) Промываем овощи. Баклажаны, лук и перцы нарезаем на кубики; морковь и помидоры натираем на терке. 

2) На растительном масле пассеруем лук с морковью, после чего добавляем баклажаны и перцы, и хорошенько обжариваем овощи. Солим, подслащиваем (по вкусу) и перчим.

3) Чуть обжарив, заливаем 100-150 мл воды, и даем овощам потушиться под крышкой на тихом огне около 40 минут, периодически помешивая.

4) Спустя заданное время, добавляем тертые помидоры, томатную пасту и нашинкованную кинзу.

5) Тушим овощи еще 15 минут, после чего толкушкой для пюре разминаем овощи в пасту и кипятим икру еще около 5-10 минут.

Приятного аппетита!


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