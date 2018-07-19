Дело случая - 8 непреднамеренно появившихся блюд - ФОТО

ФИЛИППОВСКИЕ САЙКИ

Булочки с изюмом появились благодаря находчивости пекаря Ивана Филлипова. Его булочная считалась самой лучшей в Москве и даже поставляла сайки к столу губернатора. Однажды в булочке чиновник нашел таракана и немедленно вызвал пекаря на ковер. Тот не растерялся, не моргнув глазом съел булочку и заявил, что это новинка - выпечка с изюмом. Вернувшись к печи, он высыпал в тесто изюм и уже через час вся Москва только и говорила, что о новинке: филипповских сайках с изюмом.

ТАРТ-ТАТЕН

Невнимательность и находчивость в кулинарном деле творят, бывает, чудеса. То, что стало одним из символом французской кухни, родилось волей случая в гостинице сестер Стефани и Каролин Татен. Стефани забыла на плите начинку для яблочного пирога и, чтобы не переделывать все заново, накрыла ее пластом теста и отправила в духовку, а перед подачей перевернула красиво зарумянившейся в карамели начинкой вверх.

САЛАТ "ЦЕЗАРЬ"

Цезарь Кардини никогда не стал бы знаменит, не будь в Америке сухого закона. Его маленький ресторанчик Caesar's Place находился в мексиканском городке Тихуана, неподалеку от границы. Сюда часто приезжали американцы. Выпивки было много, а вот еды иногда не хватало. Смекалистый Кардини в один из дней, когда на кухне почти ничего не осталось сочинил салат из ничего: натер чесноком тарелку, нарвал листья хрустящего салата романо, добавил яйца, гренки, пармезан, лимонный сок, оливковое масло и вустерский соус. Так родился хит американской кухни на все времена.

СЭНДВИЧ

Говоря "Мне бы сэндвич", мы и не подозреваем, что произносим титул Джона Монтегю, четвертого графа Сэндвича, английского дипломата и первого лорда Адмиралтейства. Последнее обстоятельство дало его имя Гаваям: Джеймс Кук назвал их Сандвичевыми, но название не прижилось. А вот привычка лордане вставать из-за карточного стола по много часов и перекусывать ломтем ростбифа, проложенном между двумя тостами, оказалась заразительной. Сэндвич со временем стал едва ли не главным блюдом английской кухни.

КИЕВСКИЙ ТОРТ

В этой истории известно все. Место действия - кондитерская фабрика им. Карла Маркса в Киеве. Время - 1956 год. Действующие лица - работники цеха бисквитов, их начальник Константин Петренко и 17-летняя помощница кондитера Надежда Черногор. Фабричные кондитеры забыли убрать в холодильник взбитые белки для бисквита. Петренко и Черногор решили спасти продукты и прослоили белковые коржи масляным кремом, а поверхность торта украсили кремовыми розочками. Рецепт запатентовали в 1973 году и торт стал одним из самых известных кондитерских чудес СССР.

ЧИПСЫ

Вредные клиенты могут ужасно разозлить повара. До такой степени, что он неожиданно придумает что-то новое. 24 августа 1853 года в ресторане дорогой гостиницы в американском Саратога-Спрингс транспортный магнат Вандербильт заказал картофель фри. Дольки картофеля показались ему слишком толстыми. Повар не стал спорить, но решил позлить богача и нарезал картошку тончайшими ломтиками, а потом зажарил до хруста. Месть не удалась: чипсы понравились не только магнату.

ПЕЧЕНЬЕ С ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ

Еще один триумф случая. Владелице гостиницы Toll House Inn Рут Уэйкфилд как-то не хватило какао для шоколадного печенья и она решила раскрошить в тесто шоколад в надежде, что он растает при выпечке. Этого не случилось, зато родилось печенье с кусочками шоколада.

ПОЖАРСКИЕ КОТЛЕТЫ

Панированные котлеты на косточке в начале XIX века готовили из телячьих ребрышек. Трактир Евдокима Пожарского в Торжке не был исключением. Но когда проезжавший мимо император Александр I потребовал котлет, телятины на кухне не оказалось. Дочь трактирщика Дарья придумала сделать их из мяса птицы, вложив внутрь косточку. Названные по фамилии трактирщика котлеты стали достопримечательностью. О них писали Теофиль Готье и Александр Пушкин, а со временем они стали типичным блюдом русской кухни.

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