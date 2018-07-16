Овощи, которые не совсем полезны в сыром виде - ФОТО

Витамины и минералы, которые содержатся в сырых овощах, часто при термообработке исчезают. Но есть овощи, которые лучше варить, парить, тушить, чтобы сохранить все их полезности.

Эти овощи лучше не есть сырыми.

Морковь

Принято считать, что морковь крайне полезна для зрения. В ней очень много бета-каротина.

Но куда полезнее она в отварном виде. Потому как именно после термообработки в моркови активизируются вещества, которые благоприятно влияют на зрение.

Помидоры

Помидоры в сыром виде довольно часто раздражают слизистую желудка. А вот в варенные, пареные или приготовленные на гриле, они крайне полезны. После тепловой обработки в помидорах повышается количество антиоксиданта ликопина.

Еще больше этого вещества будет, если помидоры варить в виде томатного сока или пасты 45 минут.

Капуста

Сырая капуста часто раздражает стенки кишечника. А вот вареная на пару крайне полезна.

Отличный вариант также - тушить капусту. В ней тогда становится больше витамина С как минимум в три раза. Во время тушения в капусте появляется молочная кислота, которая помогает лучше усвоиться белкам.

Свекла

В свекле очень много полезных минералов: железо, кальций и натрий. Есть также в ее составе биологически ценные вещества: флавоноиды и антоцианы. И многие стали есть сырую свеклу, полагая, что термообработка убивает все полезное в этом овоще.

Но эти полезные вещества лучше усваиваются организмом, если свекла будет вареной, а не сырой.

Кроме того, свекла очищает кровь, печень, укрепляет стенки сосудов. И действует, как отличное слабительное.

edinstvennaya.ua